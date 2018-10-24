معاقبة جاسم يعقوب والعامري لخروجهما من معسكر الأولمبي

المصدر: منصور السندي - دبي

قرّرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها أمس، بمقر الاتحاد في دبي، برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، معاقبة لاعبي النصر والجزيرة والمنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وعبدالرحمن العامري، بتغريم كل منهما 50 ألف درهم، لخروجهما من معسكر المنتخب الأولمبي دون إذن مسبق، قبل المباراة الودية الأخيرة للمنتخب أمام نظيره المنتخب المصري، وذلك بناء على تقرير قدم للجنة من مشرف المنتخب مترف الشامسي.

وقال عضو اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات «لجنة الانضباط استندت في قرارها الخاص بمعاقبة لاعبي المنتخب الأولمبي جاسم يعقوب وعبدالرحمن العامري إلى تقرير قدم لها من مشرف المنتخب مترف الشامسي».

وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت من قبل أيضاً لاعبين من منتخبي الشباب والأولمبي، بعد تقرير قدم لها عن طريق الأمانة العامة لاتحاد الكرة، لقيام هؤلاء اللاعبين بارتكاب تجاوزات خلال وجودهم في معسكري المنتخبين في الفترة الماضية.

وعاقبت اللجنة أيضاً نادي العين بتغريمه 10 آلاف درهم، لقيام جمهوره برمي زجاجات ماء تجاه لاعبي الجزيرة، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في دوري الخليج العربي، كما غرمت أيضاً نادي الوصل 10 آلاف درهم لقيام جمهوره برمي زجاجات ماء تجاه جمهور النصر، عقب احتفال لاعبي النصر بالهدف الثالث في مرمى الوصل، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة للدوري، وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وغرّمت اللجنة مدرب الوحدة الروماني لورينت ريجيكامب لاعتراضه على قرارات الحكم، وطلبه المتكرر منه اللجوء لتقنية الحكم الفيديو لمشاهدة الحالات التحكيمية واتخاذ قرارات بشأنها، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الظفرة.

وغرّمت اللجنة لاعب الجزيرة سالم راشد 1000 درهم، بسبب قصة شعره خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام العين.

وشدّد حمدان الزيودي على أن القرارات التي اتخذتها اللجنة بحق جمهور كل من نادي العين والوصل ومدرب الوحدة، جاءت بعدما اطلعت اللجنة على تقارير مقدمة من الحكام الذين قاموا بإدارة هذه المباريات في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي.

«الانضباط» عاقبت العين والوصل بغرامة 10 آلاف درهم على كل نادٍ بسبب جمهورهما في مباراتي الجزيرة والنصر