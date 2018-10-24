«نو الموري» يواجه الأقوياء في ختام كأس زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحتضن مضمار تولوز الفرنسي، اليوم، فعاليات الجولة العاشرة والختامية لكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والجولة الثامنة والختامية لمونديال «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، التي تقام تحت مظلة النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع «عام زايد» والاحتفال بمرور 100 عام على مولده، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ويواجه المهر «نو آند نو الموري»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت وبقيادة اورتيز مندزابل، الأقوياء في السباق الذي يقام على المضمار العشبي.

ويعد «نو آند نو الموري»، البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «نظام» والفرس «نو داوت الموري»، أحد أبرز الخيول الصاعدة في سلم النجومية.