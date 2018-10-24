الرميثي يناقش التعاون المشترك مع وزير رياضة سريلانكا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبل رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، في مكتبه بأبوظبي، أمس، وزير الرياضة السريلانكي، فايزر مصطفى.

ورحب الرميثي في مستهل اللقاء بالوزير، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة لكلا البلدين، كما ناقش الطرفان عدداً من الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام المشترك، والمشاركات الرياضية بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، والبنى الرياضية التحتية في كلا البلدين.

وقال الرميثي إن «اللقاء يسهم في تعزيز الدور المشترك، وتجسيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، والزيارات بين البلدين في كل الجوانب الرياضية».