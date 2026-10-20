ولي عهد أبوظبي يبدأ غداً زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان

يبدأ سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يوم غد الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، تلبيةً لدعوة من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

ويبحث سموّه مع رئيس الوزراء اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، والبناء على خمسة عقود من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما يسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية ودعم تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.