انطلاق المهرجان المدرسي الترويجي لكأس آسيا

المصدر: معاذ كمبال - العين

نظّمت اللجنة المحلية العليا لبطولة كأس آسيا، أمس، فعاليات المهرجان المدرسي على الملاعب الفرعية لاستاد هزاع بن زايد، الذي يقام ضمن الحملات الترويجية التي تقيمها اللجنة مع تبقي 75 يوماً على البطولة، وذلك بمشاركة أساطير الكرة الآسيوية، وسفراء البطولة ماجد عبدالله وزهير بخيت، بجانب نجوم المنتخب الوطني مهند العنزي وريان يسلم، وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من طلاب المدارس في مدينة العين.

وشهد الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين الرياضي، حضور مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لكأس آسيا عارف حمد العواني، وسيقام المهرجان على مدار يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد، وعلى فترتين صباحية مخصصة لطلبة المدارس، ومسائية من الساعة الرابعة إلى الـ10 مساءً مفتوحة لكل فئات المجتمع.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز تفاعل طلاب المدارس مع الأنشطة الرياضية والترويج للبطولة الآسيوية في جميع مدارس الدولة، وتشجيع الطلاب للاستفادة من الأثر المجتمعي وترسيخ رسالة الدولة في استضافة الحدث القاري، والعمل على تعزيز تفاعلهم وحضورهم للمباريات ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة. وتفاعل طلاب مدارس العين في الأنشطة الكروية واختبار مهاراتهم في التسديد على المرمى، كما استقبل الطلاب المشاركون سفراء كأس آسيا ماجد عبدالله وزهير بخيت ونجوم المنتخب مهند العنزي وريان يسلم بترحيب كبير، والتقطوا الصور التذكارية معهم.

من جهته، قال مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي لكأس آسيا عارف حمد العواني في تصريحات صحافية: «مع تبقي 75 يوماً على انطلاق البطولة الآسيوية، يمثل تفاعل طلاب مدارس العين في مهرجان المدارس الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين، وسفراء كأس آسيا ونجوم المنتخب، محطة مهمة في أجندة الحملات الترويجية للأنشطة التفاعلية التي تقيمها اللجنة المحلية العليا المنظمة، بهدف تعزيز تفاعل مجتمع الإمارات مع الحدث وآثاره المجتمعية».