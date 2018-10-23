المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مشرف المنتخب الوطني لكرة القدم، عبدالله صالح، أن لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال السعودي، عمر عبدالرحمن (عموري) متأثر نفسياً بالإصابة الأخيرة، التي تعرض لها مع فريقه خلال مباراة الشباب في الدوري السعودي، قبل أيام من التجمع المرتقب للمنتخب في السادس من الشهر المقبل، ضمن برنامج إعداده لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، مشدداً على أنهم في المنتخب بانتظار التقرير الرسمي الخاص بإصابة اللاعب.

وقال عبدالله صالح، لـ«الإمارات اليوم»: «أجريت اتصالاً هاتفياً مع عموري بدا خلاله متأثراً جداً بالإصابة التي تعرض لها أخيراً، كونه يشعر بأن عليه مسؤولية كبيرة، خصوصاً أنه يعرف الخدمات التي يقدمها للمنتخب، ويدرك أن الجماهير الإماراتية تنتظره باعتباره لاعباً مؤثراً في المنتخب».

وأكد مشرف المنتخب أن تواصله مع عموري للاطمئنان عليه كان له أثر إيجابي كبير في نفس اللاعب، كونه يعد من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المنتخب، نظراً لكونه مقبلاً على استحقاق مهم.

وعن الخيارات المتاحة أمام مدرب المنتخب، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، في حال غياب عموري، قال عبدالله صالح: «دعونا لا نتشاءم وننتظر التقرير الرسمي المتعلق بإصابة اللاعب، إذ نتمنى وجوده مع المنتخب، وهو وعدني خيراً بذلك، لكن في حال غيابه فإن هناك خيارات متاحة أمام المدرب من بينها إمكانية تغيير خطة اللعب، ومن الممكن أيضاً أن يكون البديل قائد المنتخب إسماعيل مطر أو خلفان مبارك، وقد سبق للمدرب أن وجد بدلاء، عندما تعرض لاعبا المنتخب علي مبخوت وأحمد خليل للإصابة أخيراً».

وتنتظر الأوساط الرياضية بفارغ الصبر نتيجة الفحص الطبي الرسمي الخاص بإصابة عموري، لحاجة المنتخب الوطني إلى وجوده مع بقية زملائه اللاعبين خلال فترة الإعداد المقبلة، إذ إن زاكيروني يعول عليه كثيراً، باعتباره إحدى أهم الأوراق الرابحة في صفوف الأبيض.

وأصيب عموري، الذي انتقل للعب في صفوف الهلال قادماً إليه من نادي العين، بعد دقائق من مشاركته مع فريقه الهلال خلال مباراته مع الشباب، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

وكان نادي الهلال السعودي قد ذكر، على حسابه عبر «تويتر»، أن «عموري سيخضع اليوم لفحص الأشعة على موضع إصابته في الركبة، لتعذر إجرائها خلال اليومين الماضيين، لوجود تورم في الركبة».

وأشار عبدالله صالح إلى أن المنتخب سيعود إلى التجمع مجدداً، خلال معسكر داخلي من المقرر أن يقام في دبي، اعتباراً من السادس من الشهر المقبل.

وشدد مشرف المنتخب على أن الأبيض خاض، أخيراً، خلال معسكره الخارجي في مدينة برشلونة الإسبانية، مباراتين ضد منتخبين أعلى منه في التصنيف العالمي، هما هندوراس «المركز 62»، وفنزويلا «31»، فيما كان تصنيف المنتخب عند خوضه المباراتين 77 عالمياً، مؤكداً أهمية دعم الجميع للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وعانى المنتخب الوطني، خلال الفترة الماضية، الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين المؤثرين، من بينهم علي مبخوت وأحمد خليل ومحمد أحمد وريان يسلم ومحمد برغش المنهالي، وأخيراً عموري.

ويلعب المنتخب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات: البحرين والهند وتايلاند.

إصابات المنتخب

- «عموري».

- علي مبخوت.

- أحمد خليل.

- محمد أحمد.

- ريان يسلم.

- محمد برغش.

• المنتخب يلعب في كأس آسيا ضمن المجموعة الأولى.. إلى جانب البحرين والهند وتايلاند..