«الوصف 127» بطل السباق الختامي للقوارب الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق طاقم القارب الوصف 127 لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة محمد حمد مصبح الغشيش المركز الأول في السباق الختامي لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس.

وتصدر «الوصف 127» الترتيب العام للسباق الذي شارك فيه 68 قارباً، برصيد خمس نقاط.

وحصل «أطلس 12» لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي، وبقيادة النوخذة سعيد أحمد ماجد المهيري، على المركز الثاني في الترتيب العام للجولة، وذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب الشقي 96 لمالكه حمدان سعيد جابر، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش.

وفي بقية المراكز حل القارب داحس 153 العائد لفريق إف 3، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي في المركز الرابع، بعد منافسة ساخنة مع بطل الجولة الثانية القارب براق 33 لمالكه أحمد محمد الرميثي، وبقيادة النوخذة راشد محمد الرميثي، والذي حصل على المركز الخامس ليعطي هذا التفوق القارب داحس 153 الأفضلية في احتلال المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة الموسم، بعد تساويه مع القارب براق 33 في رصيد 19 نقطة لكل منهما.