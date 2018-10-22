«المحترفين» تنظّم مبادرة التوعية بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت لجنة دوري المحترفين خلال مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، مبادرة التوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

وحملت الشاشات العملاقة واللوحات الإلكترونية في كل الملاعب المستضيفة رسالة توعوية مفادها «الفحص المبكر مفتاح العلاج، لا تتأخري».

بالإضافة إلى ذلك، شهدت مباراة الأسبوع بين العين والجزيرة، على استاد هزاع بن زايد، إطلاق دخان وردي اللون، أثناء دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب، بينما تم عرض شريط وردي في دائرة منتصف الملعب، وهو الشعار الدولي للتوعية بسرطان الثدي.

وتأتي المبادرة في إطار المبادرات المجتمعية التي درجت اللجنة على تنظيمها.