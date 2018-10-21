ستانلي يفسد فرحة «الملك» ويحرمه الفوز الخامس

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حرم لاعب عجمان، المحترف النيجيري ستانلي نكا، فرحة الشارقة بتحقيق الفوز الخامس في دوري الخليج العربي، عندما تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة «85»، بعدما كان الشارقة متقدماً بهدف دون رد سجله اللاعب الأوزبكي أوتابيك شوكورف، أمس، في الجولة السادسة من المسابقة، ويعد هذا هو التعادل الثاني للشارقة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن، رافعاً رصيده إلى 14 نقطة، فيما قفز عجمان للنقطة السابعة.

وخرج الشقيقان حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، وحارس مرمى عجمان علي الحوسني «حبايب»، بعدما تحول المباراة إلى تحدٍّ عائلي بينهما.

ورغم أن الشارقة كان الأفضل، فإن عجمان بقيادة مدربه المصري أيمن الرمادي، نجح في قلب الأمور لمصلحة فريقه في الوقت القاتل.

استهل الشارقة صاحب الأرض والجمهور المباراة بهجوم ضاغط على مرمى حارس عجمان علي الحوسني، بحثاً عن هدف مبكر في شباك البرتقالي، وشكلت تحركات هجوم الشارقة، بقيادة المحترف البرازيلي ويلتون سواريز، ومواطنه إيغور وسيف راشد وريان منديز، خطورة حقيقية على مرمى عجمان، لكنها افتقدت للمسة الأخيرة، وفي المقابل شارك عجمان مضيفه الشارقة السيطرة على مجريات اللعب، من خلال المحاولات المتكررة لمهاجميه، خصوصاً ستانلي نكا ومامي بابا وعادل هرماش، ومن خلفهم المحترف البرازيلي فاندر فييرا، للوصول إلى شباك الشارقة.

وأنقذت العارضة مرمى عجمان من هدف محقق، بعدما سدد سواريز كرة قوية «20».

بدا الشارقة الأفضل نسبياً والأكثر تنظيماً واستحواذاً على الكرة، لكنه لم يستثمر ذلك في هز شباك البرتقالي، وتسجيل هدف السبق في المباراة.

وانتظر الشارقة حتى الدقيقة «31»، ليتمكن من تسجيل الهدف الأول في المباراة، عن طريق لاعب خط الوسط المحترف الأوزبكي شوكوروف، مستفيداً من كرة عرضية مررها سواريز.

حاول فريق عجمان استعادة توازنه، والعودة إلى أجواء المباراة، ونفذ أكثر من محاولة عن طريق مامي بابا وستانلي نكا، لكن دفاع الشارقة ومن خلفه الحارس عادل الحوسني تصدى لها.

وأنقذ عادل الحوسني مرماه من هدف محقق لعجمان، عندما انفرد اللاعب مامي بابا بالمرمى، لتنتهي الكرة عند فاندر فييرا الذي سدد خارج المرمى.

وسعى الشارقة في الشوط الثاني لتعزيز تفوقه في المباراة، وأهدر مهاجم الشارقة سواريز فرصة هدف محقق لفريقه، وهو في مواجهة حارس عجمان لكنه سدد الكرة خارج الشباك «66».

وتمكن لاعب عجمان ستانلي نكا من تسجيل هدف التعادل «85» من هجمة منظمة للبرتقالي، ليخطف نقطة مهمة لفريقه، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

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