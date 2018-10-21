الكعبي: التوظيف الصحيح للاعبين وراء فوز شباب الأهلي

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

قال إداري فريق شباب الأهلي، خالد الكعبي، إن «التوظيف الصحيح للاعبين، والطريقة التي خاض بها المدرب الجديد لشباب الأهلي، الأرجنتيني أروابارينا، كانتا وراء الفوز الثاني على التوالي للفريق على دبا الفجيرة، أول من أمس، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي».

وأكد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، أن الفوز كان مستحقاً، وأنه مهم جداً في هذا التوقيت للفريق. وفاز شباب الأهلي على دبا 1-صفر، وهو الثالث له هذا الموسم، بعد الفوز على كلباء وعجمان، مقابل ثلاث هزائم من العين والشارقة والجزيرة، ووصل إلى النقطة التاسعة.

وقال الكعبي: «التوظيف الصحيح للاعبين من قبل المدرب في هذه المباراة أثمر أداءً جيداً قاد للفوز، ومنح اللاعبين فرصة الإبداع، عندما وضع كل لاعب في مركزه». وأوضح: «رغم أن المدرب التحق بالفريق قبل سبعة أيام تقريباً، فإن جهوده تبدو واضحة، فقد أعطى أروابارينا دفعة معنوية كان يحتاجها اللاعبون، حيث نجح في إبعادهم من خلالها عن التأثيرات النفسية بسبب النتائج السلبية الماضية».

ووصف الكعبي النتيجة بالجيدة، مؤكداً أن الأداء ظهر بشكل أفضل، رغم الغيابات التي يعانيها الفريق، أبرزهم ماجد حسن وأحمد خليل والمولدوفي لوفانور، فضلاً عن الإرهاق الذي يعانيه بعض لاعبي المنتخب.

وختم الكعبي: «جميع اللاعبين ظهروا بمستوى فني جيد، سواء كان من المواطنين أو الأجانب»، ونتطلع أن يتصاعد أداء الفريق في المباريات المقبلة، وأن تتواصل النتائج الإيجابية، وثقتنا عالية بذلك، مقدماً الشكر للجهاز الفني وللاعبين لما قدموه من مستوى فني خلال المباراة، مهنئاً الجمهور بالأداء والنتيجة.