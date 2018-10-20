2300 لاعب في منافسات بطولة أكاديميات الكرة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الخاصة لكرة القدم، التي تُقام للعام الثالث على التوالي في ملاعب نادي الوصل وشباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية، خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 27 ابريل 2019، وبمشاركة 2300 لاعب في 100 فريق.

وكشف مدير قسم الأكاديميات في مجلس دبي الرياضي، أحمد سالم المهري في تصريحات صحافية، أنه تم تسجيل منافسات البطولة التي ستُقام على مدار 18 أسبوعاً، إذ ستشهد إقامة أكثر من 500 مباراة بواقع 50 مباراة اسبوعياً، ويقوم على إدارة العملية التحكيمية في البطولة أكثر من 400 حكم معتمد من اتحاد كرة القدم.

ويبرز في واجهة الفرق المشاركة في البطولة كل من أكاديميات ومدارس، شباب أهلي، الوصل، منتخب الإمارات للسيدات، جوبرو، برشلونة، روما، لا ليجا، اف سي، المدرسة الإسبانية، أكاديمية الموهوبين، أكاديمية النجوم، دبي سيتي، أليانز، تي اف أي، كافو، أبوظبي اليت، جست بلاي، فوكسس وانفكتس.