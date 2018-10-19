لاعب الوحدة العكبري يتعرّض لحادث سير

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي الوحدة عبر موقعه الرسمي، أمس، تعرُّض لاعب خط وسط الفريق الأول والمنتخب الوطني الأولمبي، أحمد العكبري، لحادث سير، صباح أمس. وتم نقل اللاعب فور وقوع الحادث إلى مستشفى المفرق بأبوظبي، حيث دخل العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأكد نادي الوحدة أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجراء الإسعافات الأولية، وسيتم عمل الأشعة اللازمة لتحديد طرق العلاج والمدة التي يحتاج إليها لإتمام شفائه.

وسيغيب اللاعب عن مباراة الوحدة والظفرة التي تقام، مساء غد، على استاد نادي بني ياس بالشامخة الجديدة، في الجولة السادسة لمنافسات دوري الخليج العربي.

وغردت أندية الدوري على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك اتحاد الكرة والعديد من الرياضيين والجماهير، بالدعوة للشفاء للاعب، وعودته سريعاً إلى الملاعب. وقال رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم، أحمد الرميثي، على حسابه في «تويتر»، إن النادي وعائلته يتابعان وضعه الصحي، متمنياً له الشفاء العاجل.