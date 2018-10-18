عبد الرحمن أبو الشوارب يوجه رسالة لنادي شباب الأهلي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

وجه رئيس شركة النصر لكرة القدم عبد الرحمن أبو الشوارب، رسالة شكر إلى نادي شباب الأهلي عقب تسهيل مهمة انتقال اللاعب حبيب الفردان، إلى نادي النصر الثقافي الرياضي، كما تقدم أبو الشوارب بالشكر إلى عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي خليفة سعيد سليمان لجهوده المخلصة في تعزيز روح التعاون والأخوة بين الناديين.

كما تقدم أبو الشوارب، بخالص الشكر إلى اللجان الاستئنافية في اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم على قبول طعن نادي النصر، مؤكداً للجميع بأن قبول تسجيل اللاعب اضافة للمنتخب الوطني الذي تنتظره الكثير من التحديات القارية في المستقبل القريب، وأن النصر بكل امكاناته المادية والبشرية سيبقى داعماً للمنتخبات الوطنية.

وكانت هيئة التحكيم في اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم بصفتها الاستئنافية قد قبلت الطعن المُقدم من شركة النصر لكرة القدم على قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بشأن تسجيل اللاعب حبيب الفردان خلال فترة القيد الاستثنائية، وأكد مصدر من نادي النصر قيد اللاعب رسمياً في صفوفه ظهر اليوم واستلام البطاقة الرسمية من اتحاد الكرة.