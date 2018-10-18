«أبوظبي» يغادر إلى الصين تحضيراً لتحدي مونديال «إكس كات»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة فريق أبوظبي لزوارق الإكس كات إلى مدينة هانغزو الصينية مساء أمس، وذلك استعداداً للمشاركة في رابعة جولات بطولة العالم لزوارق الإكس كات، التي ستقام ابتداء من بعد غد وحتى الأحد المقبل، من خلال مراسم وفعاليات هذه الجولة التي تأتي استكمالاً لموسم مثير وقوي للمنافسة التي يشارك من خلالها 12 زورقاً وفرقاً مختلفة من تسع جنسيات مختلفة وأربع قارات تشارك في الحدث العالمي.

وأنهت زوارق أبوظبي المحطة الثالثة من البطولة، التي أقيمت قبل أيام في مدينة شنغهاي بنتائج مميزة ومتقدمة، حيث حل زورق أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري في المركز الأول في سباق الجولة الماضية، وجاء وصيفاً في السباق الثاني من المنافسة، في حين حلّ زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الثالث بالسباق الأول.