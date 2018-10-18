شما الشحي بطلة سباق الدراجات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فازت الدراجة شما حسن الشحي، من هيئة الطرق والمواصلات، بلقب بطولة الدراجات الهوائية في منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، الأكبر من نوعها التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتستمر منافساتها حتى يوم 30 أكتوبر الجاري.

وافتتح أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، منافسات بطولة الدراجات الهوائية وفعاليات الدورة، ورافقه عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للدورة، موزة المري، ورئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، والأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، عبدالناصر يوسف عمران الشامسي، ومدير إدارة الاتصال والتسويق بمجلس دبي الرياضي، سارة الصايغ، ومدير الدورة ومدير قسم تطوير رياضة المرأة بالمجلس، عضو لجنة المرأة والرياضة فوزية فريدون.

وانطلقت المنافسات بمشاركة 80 دراجة من مختلف المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وفازت الدراجة شما حسن الشحي بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 39:09 دقيقة، تلتها في المركز الثاني الدراجة سارة الهرمودي من هيئة دبي للثقافة التي أنهت السباق في زمن قدره 41:38 دقيقة، وجاءت الدراجة سارة الفلاسي من هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) في المركز الثالث، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 41:40 دقيقة.

وعلى مستوى فئة المقيمات فازت الدراجة نورية إسماعيلوفا من الجمعية الخليجية للبتروكيماويات والكيماويات بالمركز الأول، بعد إنهائها السباق في زمن قدره 31:13 دقيقة، تلتها الدراجة سارة بنت الهادي الأجنف من شركة فيتر فلاي، وحلّت الدراجة حنان النحاس من هيئة الطرق والمواصلات في المركز الثالث.

وتنطلق في الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس منافسات بطولة الشطرنج التي تشارك فيها 73 لاعبة، وتقام فعالياتها في نادي دبي للشطرنج والثقافة بمنطقة الممزر، كما تنطلق أيضاً منافسات بطولة الريشة الطائرة التي يشارك فيها 93 لاعبة، وتقام منافساتها في نادي دبي ستارز بمنطقة المزهر. وعلى جانب آخر تتواصل منافسات الألعاب الجماعية، حيث تقام تصفيات بطولة كرة السلة، ويلتقي فريق النيابة العامة بدبي مع فريق شركة «دو» في الساعة الرابعة والنصف مساء ضمن منافسات المجموعة الأولى، كما يلتقي فريق هيئة الصحة بدبي وفريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي في الساعة السادسة والنصف مساء.

سباق الطريق 3000 متر ينطلق السبت

تقام بطولة سباق الطريق 3000 متر يوم السبت المقبل في مضمار الورقاء للجري بحديقة الورقاء مقابل مركز أسواق، وتنطلق منافسات بطولة البولينغ يوم الإثنين المقبل، حيث تقام في مركز دبي الدولي للبولينغ، كما تقام منافسات بطولة السباحة يوم السبت المقبل في مسبح نادي الوصل الرياضي.

وتضم النسخة الخامسة من الدورة الـ10 رياضات جماعية وفردية تتنافس فيها منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، والألعاب هي: كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة اليد، السباحة، الدراجات الهوائية، سباق الطريق، الشطرنج، الريشة الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.