الظفرة حصل على الموافقة بمشاركة مهير قبل يوم واحد من لقاء العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف مصدر مطلع في نادي الظفرة لـ«الإمارات اليوم»، أنهم حصلوا قبل يوم واحد فقط من مواجهتهم أمام العين، أول من أمس، في الجولة الرابعة من كأس الخليج العربي، على الموافقة على مشاركة لاعبهم، راشد مهير، المعار من صفوف العين، وذلك بعد مشاورات طويلة بين الناديين انتهت بموافقة مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، على مشاركة اللاعب في اللقاء الذي انتهى، أول من أمس، لمصلحة العين بهدف دون رد.

وكان مدرب فريق الظفرة، الصربي فواك زراوفيتش، استبعد راشد مهير من معسكر الفريق، كما أكد خلال المؤتمر الصحافي، قبل المباراة بيومين، أن فريقه سيفتقد خدمات المدافع راشد مهير، بسبب وجود بند في عقده يمنعه من المشاركة أمام فريقه الأصلي، لكونه يلعب في صفوف الظفرة على سبيل الإعارة من فريق العين الذي يملك عقده، لكنه شارك في المباراة.

وأوضح راشد مهير أنه تلقى اتصالاً من الجهاز الإداري للفريق من أجل الانضمام للتدريبات بعد الحصول على الموافقة، بعد أن كان المدرب زراوفيتش منحه راحة لعدم أهلية مشاركته في اللقاء، وأشار إلى أنه شارك في التدريب الختامي فقط، ودخل في القائمة الأساسية للمباراة بعد أن أطمأن المدرب على جاهزيته البدنية.

وقال مهير لـ«الإمارات اليوم»: «المدرب منحني إذناً بالخروج من المعسكر، لكن بعدها فوجئت بمكالمة للانضمام للتدريبات لأن نادي العين أعطى إدارة الظفرة الموافقة على مشاركتي، بعكس ما هو موجود في بند الإعارة، الذي يمنعني من المشاركة في المواجهات المباشرة بين الفريقين، بالتأكيد كنت أرغب في المشاركة لأنني في الأصل وافقت على مبدأ الإعارة من أجل أن ألعب أساسياً».

وقلل مهير من تأثير البنود في اتفاقات الإعارة التي تمنع اللاعب من مواجهة فريقه الأصلي، معتبراً أن الغياب عن مباراة واحدة لا يؤثر كثيراً، وقال: «العقد شريعة المتعاقدين، وعلي أن أكون ملتزماً بكل ما هو موجود في العقد، بالنسبة لي لا أرى أي مشكلة في الغياب عن مباراتين فقط طوال الموسم، من حق نادي العين وضع الشروط التي يريدها وأنا أحترم كل القرارات».

ولعب راشد مهير المباراة كاملة، وظهر بصورة قوية على الرغم من الأدوار الدفاعية المكلف بها، لكنه عزز هجمات فريقه خصوصاً في الكرات الركنية، وكان مهير سجل هدفه الأول مع فريق الظفرة في لقاء الإمارات بالجولة الماضية من كأس الخليج العربي، التي انتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكد اللاعب راشد مهير أنه يرغب في الاستفادة بأكبر صورة ممكنة من فترة الإعارة حتى يستعيد مستوياته مجدداً، بعد أن ظل حبيس دكة البدلاء منذ عودته من فترة الإعارة السابقة التي قضاها في صفوف فريق الوصل، لافتاً في الوقت نفسه إلى تقديره لإدارة نادي الظفرة لإتاحة الفرصة له للانضمام إلى الفريق، وللمدرب لمنحه الثقة الكاملة بالمشاركة أساسياً في كل المباريات.يذكر أن الاتفاقات بين الأندية بتنفيذ شرط الغياب في المواجهات المباشرة لا تسرى إلا على اللاعبين المعارين فقط بعد أن أثبتت التجارب أن هؤلاء أكثر ما يتألقون ضد أنديتهم السابقة، وهو ما يجعل معظم الأندية تضع بند الغياب في العقد تفادياً لتجنيب احراج اللاعب في مواجهة جماهير فريقه خصوصاً في حال تسجيل الأهداف.

مهير: لم أكن مشغولاً بتوجيه رسائل إلى العين

أكد راشد مهير أن كل تركيزه في المباراة كان منصبّاً على خدمة الفريق الذي يلعب بشعاره، ولم يكن مشغولاً بإرسال رسائل لفريق العين، وقال: «بالطبع لم يكن لدي أي رسائل لأنني كنت أفكر فقط في مساعدة فريقي الظفرة على تحقيق نتيجة إيجابية، وبالتأكيد اللعب أمام فريق مثل العين يمنح اللاعب حافزاً إضافياً لتقديم كل ما لديه».