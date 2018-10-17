إقامة «يوم المرأة للرياضات الموحدة» 20 الجاري في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، تنظيم فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، التي تهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات من أفراد المجتمع المحلي، على المشاركة في يوم حافل بالألعاب والأنشطة البدنية.

ومن المقرر أن تنعقد الفعالية في مبادلة آرينا في مدينة زايد الرياضية 20 الجاري، لتدعو السيدات من جميع الأعمار والمستويات الرياضية للمشاركة في منافسات وديّة تشمل كرة السلة (فرق من خمس لاعبات)، وكرة القدم (فرق من خمس أو سبع أو 10 لاعبات)، وتنس الطاولة وجلسات الزومبا النشطة، بالإضافة إلى البوتشي، وذلك في إطار احتفالي يقدّر القدرات الكامنة والمستويات المتنوعة لكل السيدات والفتيات.