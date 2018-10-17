عودة ليما ترفع معنويات الوصل قبل «الديربي»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

يعود البرازيلي فابيو ليما للمشاركة مع الوصل، في المباراة المرتقبة التي يخوضها «الإمبراطور» أمام النصر بعد غدٍ في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، إذ تعد عودة ليما إلى «الفهود» دفعة معنوية قوية للفريق قبل خوض «الديربي» الجماهيري في زعبيل.

وغاب اللاعب البرازيلي عن الوصل في آخر ثلاث مباريات، بعدما خرج ليما مطروداً في مباراة الوصل والوحدة في دوري الخليج العربي، التي انتهت بفوز «العنابي» بأربعة أهداف مقابل هدف، إذ لم يشارك في مباراتي «الإمبراطور» أمام الإمارات والظفرة في الدوري، كما غاب عن مواجهة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي.

ورغم تراجع مستوى فابيو ليما في الموسم الحالي، بإحرازه هدفين فقط في خمس مباريات لعبها مع «الإمبراطور»، إلا أنه يعد من أبرز اللاعبين الذين تألقوا في مباريات «الديربي» في المواسم الماضية، بإحرازه سبعة أهداف في مرمى النصر، ليصبح هداف «الديربي» في الفريقين في آخر خمسة مواسم، في المقابل ستشهد قائمة الوصل عودة البرازيلي فينسيوس ليما، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في مباراة «الأصفر» وشباب الأهلي في كأس الخليج العربي.

من جهة أخرى، تلقى الجهاز الفني للوصل، بقيادة الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، خبراً سعيداً، بموافقة الاتحاد العربي لكرة القدم على قيد اللاعب الكوري الجنوبي أوه بان سوك في قائمة «الإمبراطور»، للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، إذ يلتقي الوصل مع الأهلي المصري في دور الـ16، في لقاء الذهاب 28 الجاري في القاهرة، بينما يقام لقاء الإياب في دبي في 22 نوفمبر المقبل.

وأكد مدير المركز الإعلامي في نادي الوصل، أحمد البلوشي، أن الاتحاد العربي لكرة القدم وافق على مقترح الوصل، بفتح باب القيد للأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس زايد للأندية الأبطال، لافتاً إلى أن «الإمبراطور» أضاف اسم الكوري بان سوك رسمياً إلى قائمته في البطولة، أول من أمس، وتمت الموافقة على قيده من اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الوصل تقدم بمقترح فتح باب القيد خلال اجتماع وفود الأندية الـ16 بعد إجراء قرعة ثمن النهائي، مشيراً إلى أن جميع الأندية وافقت على هذا المقترح، قبل أن يعتمده الاتحاد العربي رسمياً، وذلك بزيادة عدد قوائم الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 من 30 لاعباً إلى 35، وأن يتم فتح باب القيد لمدة 10 أيام حتى 23 الجاري، بشرط أن يكون اللاعب مسجلاً في قائمة الفريق المحلية، وعدم التعاقد مع لاعبين جدد للمشاركة فقط في كأس زايد للأندية الأبطال.

وتوجه البلوشي، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك لعقد اجتماع مع المسؤولين في الأهلي المصري، للتنسيق حول الترتيبات الخاصة بسفر الوصل إلى القاهرة لمواجهة «الأحمر» في لقاء الذهاب، إذ تقرر أن يتوجه «الإمبراطور» قبل اللقاء بيومين في 26 الجاري، على أن يعود إلى دبي في اليوم التالي للمباراة.

وأوضح مدير المركز الإعلامي، أنه سيتم بحث كل الترتيبات الخاصة بالحجوزات ومقر إقامة بعثة الوصل، إلى جانب الجوانب الأمنية، وترتيبات استقبال الفريق مع السفارة الإماراتية في القاهرة.

• غاب اللاعب عن آخر 3 مباريات بعدما خرج مطروداً في مباراة الوحدة في دوري الخليج العربي.