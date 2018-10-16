بالفيديو.. شاهد المنتخب يخسر أمام فنزويلا وعموري يهدر ركلة جزاء

المصدر: منصور السندي-دبي

خسر المنتخب مباراته الودية الدولية الأخيرة التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب لويس كومبانيس بمدينة برشلونة الإسبانية بهدفين دون رد أمام نظيره منتخب فنزويلا في ختام معسكره الخارجي بمدينة برشلونة الإسبانية ضمن تحضيراته لكأس اسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل، فيما أهدر لاعب المنتخب عمر عبد الرحمن ركلة جزاء احتسبت لمصلحة المنتخب" 40"، إذ سدد عموري كرة ضعيفة في مرمى حارس منتخب فنزويلا بطريقة غريبة.

أنهى منتخب فنزويلا الشوط الأول متقدما بهدف دون رد سجله اللاعب لويس دي بينو في الدقيقة الأولى لبداية المباراة قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر سجله اللاعب أندريه بونسيه الهدف الثاني" 46".

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت الحارس علي خصيف وإسماعيل أحمد وسالم سلطان ومحمد برغش ومحمود خميس وعلي سالمين وعامر عبد الرحمن وماجد حسن وعمر عبد الرحمن وإسماعيل الحمادي وإسماعيل مطر وفي الشوط الثاني دفع المدرب باللاعبين خميس إسماعيل وأحمد ربيع وفارس جمعة وبندر الاحبابي وأحمد برمان في مكان كل من ماجد حسن وإسماعيل مطر وإسماعيل أحمد وإسماعيل الحمادي وعامر عبد الرحمن.

وأفتقد المنتخب خدمات مهاجميه علي مبخوت وأحمد خليل بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب زاكيروني عودتهما الى الدولة للخضوع للعلاج بعد تعرض كل منهما للإصابة.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب الى الدولة غدا، وسيخوض المنتخب معسكر إعداد آخر في نوفمبر المقبل، فيما يختتم إعداده للبطولة الأسيوية بمعسكر أخير في ديسمبر المقبل.