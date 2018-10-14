حبيب الفردان يوجه رسالة لحمدان بن محمد

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

توجه لاعب شباب الأهلي السابق والنصر الحالي حبيب الفردان، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس نادي شباب الأهلي، عقب انتهاء ازمة اللاعب مع ناديه السابق والانتقال كلاعب حر إلى فريق النصر بعد سلسلة من الأزمات التي مر بها اللاعب الفترة الماضية.

وقال حبيب الفردان، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، "في بعض الأحيان تتعثر الكلمات ويتلعثم اللسان ويعجز القلم وترتجف اليد عندما تحاول أن تعبر عن جزيل الشكر والتقدير والامتنان لإدارة وجماهير نادي شباب الأهلي دبي نادي الشموخ والعز والتطلعات الكبيرة وأخص بالتحية والتقدير والامتنان قائد قطار الابداع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي الرجل الذي كنا نتطلع أن نقدم له كأس آسيا هدية عشق منا نحن اللاعبون لكن المشيئة توجتنا فقط بالفضة شكراً لكل من ساندني ودعمني وصفق لي شكراً جزيلاً مع تمنياتي لنادي شباب الاهلي دبي بكل توفيق ونجاح ومن تألق لتألق ومن نجاح لنجاح".