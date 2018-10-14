الوحدة ينشد تأهلاً مبكراً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يسعى فريق الوحدة إلى حسم تأهله مبكراً، اليوم، إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي، وذلك على حساب ضيفه دبا الساعة 17:10 باستاد بني ياس. ويحتل الوحدة صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، وفوزه اليوم يعني تأهله رسمياً واستمراره في حملة الدفاع عن لقبه في المسابقة.

في المقابل، يحتل دبا المركز الخامس بثلاث نقاط ، وتفصله نقطة واحدة عن بني ياس صاحب المركز الثاني، ويسعى إلى استغلال غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين عن الوحدة، بسبب التزامهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، لتحقيق الفوز.

وقال مدرب الوحدة، الروماني ريجيكامب، إن العنابي مصرّ على عدم الخسارة في الكأس، وأكد أنه لا يخشى على لاعبيه الاسترخاء أو الاستهانة بالخصم، وأنهم يأخذون كل مباراة بشكل جدي للغاية.