4 أرقام في «تمهيدي كأس السلة» تحدّد الفوارق الكبيرة بين الأندية

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت المباريات الـ20 في الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، الذي أسدل الستار عنه الاثنين الماضي، وحدّد الفرق المتأهلة لربع النهائي، عن أربعة أرقام بارزة ترصدها «الإمارات اليوم»، حددت الفوارق الكبيرة في الأداء للفرق، وأعطت نظرة أولية عن المستوى المتوقع في الموسم المحلي.

وكان اللافت أن هذه الأرقام، أبرزت أن شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل أهم منافسين على ألقاب البطولات الأربع، في حين مستوى ثان يؤكد من الفرق كشفت إحصاءاتها عن معاناة من الناحيتين الدفاعية والهجومية، سواء التي تسجل ظهورها الأول تاريخياً في اللعبة مثل الظفرة والبطائح، أو العائدة في الموسم الحالي بعد غياب عن هذه المنافسات.

ورغم النظرة الإيجابية للموسم الجديد في ظل مشاركة لم تشهدها مسابقات الرجال منذ 20 عاماً، بوجود 10 أندية، إلا أن المستويات متباينة بين مختلف الفرق.

92.25 نقطة

نجح حامل اللقب شباب الأهلي في إنهاء الدور التمهيدي في صدارة المجموعة الأولى، حيث سجل معدل نقاط بلغ 92.25 في المباراة الواحدة، وهو الأعلى بين فرق البطولة، ما يكشف عن جهوزية «شباب الأهلي» كمنافسٍ بارز على ألقاب الموسم المحلي، إلا أن مهمة شباب الأهلي لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين بارزين بحجم وصيفه للمجموعة الأولى النصر، الذي سجل ثاني أفضل معدل «88.5 نقطة»، بجانب الوصل وصيف المجموعة الثانية «86.75 نقطة»، ومتفوقاً على متصدر مجموعته الشارقة، صاحب معدل الـ«86 نقطة».

أقوى دفاع

نجح بطل الأندية الخليجية الشارقة في اعتلاء صدارة الأقوى دفاعياً بمعدل «59.25 نقطة» فقط، تلقتها سلة الملك، متفوقاً على الوصل صاحب معدل «63.75 نقطة». في المقابل حل النصر كثالث أقوى خط دفاع بمعدل «75.5 نقطة»، وشباب الأهلي رابعاً بـ«76.6 نقطة».

أضعف دفاع

سجل الموسم الجديد عودة الوحدة أحد أعرق أندية الدولة إلى منافسات الرجال بعد غياب دام 13 عاماً، إلا أن العنابي ورغم نجاح لاعبيه في تحقيق معدلات تسجيل مرتفعة في المجموعة الأولى بمعدل «76 نقطة» في المباراة الواحدة، إلا أن خروجه من دائرة المنافسة مبكراً باحتلاله المركز الخامس لمجموعته غير المؤهل للربع نهائي كان كفيلاً في الكشف عن معاناة الوحدة دفاعياً باعتلائه صدارة أضعف دفاع بمعدل «102.25» نقطة، يليه العين الذي ودع بدوره مبكراً بحلوله خامساً، بعد أن تلقت سلة الزعيم العيناوي «88 نقطة» في المباراة الواحدة.

أضعف هجوم

حلّ العين في المركز الأخير كأضعف فرق البطولة تسجيلاً للنقاط بمعدل «40 نقطة» في المباراة الواحدة، يليه الوافدان الجديدان البطائح والظفرة، اللذان ضمنا تأهلهما للربع نهائي كثالث ورابع مجموعتهما الثاني في الدور التمهيدي، بعد أن اكتفى لاعبو البطائح بـ«64.75» نقطة في المباراة الواحدة، مقابل «73.5» نقطة للاعبي الظفرة.

شباب الأهلي والشارقة والنصر والوصل أبرز الفرق المرشحة لألقاب الموسم في السلة.