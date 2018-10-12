منتخب الرجبي يتحدى السودان في البطولة العربية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

تنطلق، صباح اليوم، منافسات البطولة العربية الرابعة لسباعيات الرجبي، على ملاعب القرية الأولمبية في المعادي، أحد أشهر أحياء العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة ستة منتخبات هي: الإمارات ومصر والعراق وليبيا والأردن والسودان، التي تشارك للمرة الأولى، وتستهل المباريات بلقاء الافتتاح والذي يجمع قطبي اللعبة منتخب مصر مع نظيره العراقي في مباراة قوية، لما يضمه المنتخبان من لاعبين متميزين، ويعقب اللقاء المباراة الثانية، والتي تجمع منتخبنا الوطني ونظيره السوداني، حيث يطمح الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من رغبته في المنافسة على اللقب. وتدرب المنتخب أمس تحت إشراف المدرب النيوزيلندي بيرليني، ومعه المساعد جاسم السويدي، حيث ظهر بمستوى طيب يقوده إلى منصة التتويج التي تضم الثلاثة الأوائل.