محترف العين شيوتاني يتخطى حاجز الـ 1000 دقيقة في الموسم الحالي

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبح لاعب فريق العين، الياباني تسوكاسا شيوتاني، أول لاعب في صفوف «الزعيم» تتجاوز مشاركاته حاجز الـ1000 دقيقة في الموسم الحالي، بعد أن شارك في 11 مباراة رسمية أساسياً مع فريق العين في الموسم الحالي، بمعدل وصل إلى 1014 دقيقة، ليؤكد «الساموراي» من جديد أنه الخيار الأول والأفضل لدى مدرب الفريق، الكرواتي زوران ماميتش، الذي ظل يعتمد عليه في وظيفة المدافع الأيسر.

ووفقاً للإحصائية الرسمية في موقع نادي العين، فإن اللاعب الياباني يتفوق على أقرب ملاحقيه بـ18 دقيقة، إذ يحتل اللاعب البرازيلي كايو لوكاس المركز الثاني في أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 996 دقيقة، في حين تراجع معدل مشاركات المدافع مهند العنزي الذي في رصيده 188 دقيقة فقط، بعد أن شارك في مباراتين مع «الزعيم» أمام وفاق سيطيف الجزائري في ذهاب دور الـ32 لكأس زايد للأندية العربية الأبطال، بجانب لقاء أول من أمس أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي.

ولعب شيوتاني مع العين في الموسم الحالي أساسياً في مباراتي الذهاب والإياب في «كأس زايد للأندية الأبطال»، بجانب كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة، إضافة إلى الجولات الخمس لدوري الخليج العربي، علاوة على اللقاءات الثلاثة للفريق في كأس الخليج العربي.

ولم تقيد الأدوار الدفاعية اللاعب الياباني عن تقديم الدعم الهجومي مع الفريق، إذ سجل هدفاً في مرمى النصر في الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، كما واصل الأدوار الهجومية، وصنع هدفاً في لقاء «الكلاسيكو» أمام شباب الأهلي، الذي انتهى لمصلحة «الزعيم» بهدفين لهدف، بينما لديه في رصيده بطاقة صفراء واحدة.

وأكد الصحافي الياباني بصحيفة «طوكيو تسوتشي سبورت»، كوكي هارادا، أن مواطنه تسوكسا شيوتاني يملك الكثير ليقدمه مع فريق العين، وأن اللاعب يدرك أن المشاركات المتواصلة في المباريات الرسمية ستبقي أعين الجهاز الفني للمنتخب الياباني عليه لعودته إلى القائمة الرئيسة للمنتخب مجدداً، بعد أن ابتعد عنها في الفترة الماضية.

وقال هارادا لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب الحالي للمنتخب الياباني هاجيمي مورياسو يعرف إمكانات شيوتاني جيداً، لكونه كان مدرباً لفريق سانفريس هيروشيما، الذي كان يلعب له شيوتاني قبل الانضمام إلى فريق العين: «بالتأكيد مورياسو يعرف شيوتاني، لقد قدموا معاً مواسم جيدة في فريق سانفريس، وفازوا بلقب الدوري الياباني ثلاث مرات ما بين 2012 و2015، قبل أن يستقيل المدرب في 2017، عقب سلسلة من النتائج السيئة».

وانتقل شيوتاني إلى صفوف العين في يونيو 2017 قادماً من صفوف سانفريس هيروشيما الياباني، بعقد لمدة موسمين في خانة اللاعب الكوري لي ميونغ جوو، ليصبح أول لاعب ياباني في تاريخ «الزعيم»، ويتمتع ببنية جسمانية قوية، كما يتميز بالسرعة والدقة في التمرير، ومعظم أهدافه جاء من تسديدات قوية من خارج منطقة الجزاء.