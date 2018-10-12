3 زوارق إماراتية ترغب في «كسر الكيلو»

المصدر: شانغهاي - الإمارات اليوم

تخوض زوارق الإمارات، اليوم، منافسة قوية في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الإكس كات التي تنطلق اليوم بسباق كسر الكيلو الذي يقام في مدينة شانغهاي الصينية، بمشاركة زوارق: أبوظبي 5 و4 وزورق شرطة دبي، الطامحة إلى تسجيل لقب الأسرع في هذه الجولة.

ويبدأ زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وزورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، مهمة البحث عن الزمن الأسرع، ومحاولة الوصول إلى أرقام عالية في بداية المرحلة الآسيوية للبطولة التي قد تمتد من ثلاث إلى أربع جولات.

وتبدأ الإثارة اليوم بين كل الفرق المشاركة في البطولة من أجل الوصول إلى لقب الزمن الأسرع والأفضل، لكي يكون لها انطلاقة قوية في السباق الرئيس الأول غداً، والسباق الثاني بعد غد.

وكان فريق أبوظبي قد وصل إلى منطقة السباق، حيث ستقام المنافسة على ضفة بحيرة ديشوي قبل ثلاثة أيام، وذلك في حضور مبكر للفريق من أجل التجهيز والإعداد للمنافسة القوية. وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق زوارق أبوظبي في أن تنافس وبقوة على لقب البطولة العام لهذا الموسم. الجدير بالذكر أن زورق شرطة دبي، بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، يتصدر حالياً الترتيب العام بـ140 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق «أوف شور222» بقيادة جيوفاني كاربتيلا ودارين نيكولسون برصيد 92 نقطة، في حين يحل ثالثاً زورق «أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي برصيد 82 نقطة، وسيكون المجال متاحاً في كل جولة ليكون هناك 70 نقطة كاملة من أجل الاقتراب من اللقب العام، وفرصة لكل الفرق المشاركة في البطولة.