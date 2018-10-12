نزالات بطولة العين الدولية للجوجيتسو غداً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق غداً منافسات بطولة العين الدولية للجوجيتسو تحت 18 سنة من نادي العين الرياضي الثقافي، والتي ستقام على مدار يومي الجمعة والسبت في مدينة العين، وبمشاركة لاعبين ولاعبات من كل الجنسيات، ليتنافسوا ضمن مختلف الفئات العمرية تحت الـ18 عاماً.

وأعلن اتحاد الجوجيتسو أنه سيتم تخصيص نزالات اليوم الأول للفتيات تحت 18 سنة، فيما ستكون نزالات اليوم الثاني للناشئين تحت 18 سنة أيضاً.

وأشار اتحاد الجوجيتسو إلى أنه تم إغلاق باب التسجيل للبطولة ضمن إقبال كبير على المشاركة في المنافسات، ووصول عدد اللاعبين المشاركين دون الثمانية عشر عاماً من العمر للحد الاستيعابي الأقصى، حيث سيبذل اللاعبون أقصى جهدهم لجمع النقاط، والتأهل لصدارة فئتهم في نهاية الموسم.