مسعود سليمان: النصر لم يخرج من المنافسة على لقب الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدافع النصر، مسعود سليمان، أن فريقه لم يخرج من المنافسة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم هذا الموسم، مشيراًُ إلى أن البطولة مازالت في بدايتها، ومستوى الفرق متقارب، متوقعاً أن يحقق الفريق انتصارات مهمة في البطولة عقب الانسجام الذي حصل بين لاعبي الفريق الجدد والمنضمين حديثاً إلى الفريق، مشدداً على أن 19 مباراة لاتزال في الملعب، وسيسعى النصر خلالها إلى الاقتراب من فرق الصدارة.

وكان النصر، الذي يبتعد بفارق 10 نقاط عن متصدرَي الدوري، الشارقة والعين، قد واصل عروضه القوية في بطولة كأس الخليج العربي، بعد أن حقق العلامة الكاملة بتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، والوصول إلى النقطة التاسعة، بعد أن هزم الشارقة بثلاثية نظيفة في ثالثة جولات البطولة، ليتصدر العميد المجموعة الثانية ويقترب بقوة من الصعود إلى دور ربع النهائي.

وقال مسعود سليمان لـ«الإمارات اليوم»: «جلس اللاعبون معاً خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة، وتعاهدوا على عدم الاستسلام والعودة سريعاً إلى المنافسة، ولو نظرنا إلى كل المباريات التي خسرها العميد نجد أن الفريق كان الأفضل هجومياً، والأكثر وصولاً إلى المرمى، ما يشير إلى أن النصر قادر على العودة وتحقيق الانتصارات، بشرط عدم ارتكاب الأخطاء في هذه الفترة الحرجة، خصوصاً المباريات المقبلة التي نهدف خلالها إلى تحقيق نتيجة إيجابية».

وأَضاف مسعود سليمان عن تصريح مدافع النصر، محمود خميس، تجاه مدربه الصربي، ايفان يوفانوفيتش: «أعتقد أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه، فاللاعب كان غاضباً من الخسارة، وهو بالتأكيد لا يقصد الإساءة لأي شخص، وقد عاد اللاعب واعتذر ولعب مباراة دبا، وكل شيء أصبح من الماضي».

وتابع مسعود: «الفوز في المباريات يأتي بصورة إيجابية مع الفريق، وكان ينقصنا فقط الانسجام، اللاعب البرازيلي، ماركوس غابرييل، لم يستمر سوى شهر، والإسباني نيغريدو لم يكمل ثلاثة أسابيع، وكلها عوامل ستساعد الفريق كثيراً الفترة المقبلة، وتعاهد اللاعبون على ضرورة تخطي قضية الانسجام سريعاً، حتى يعود الفريق إلى طبيعته وحالته الفنية، ويتخطى أزمة البداية التي تعرّض فيها لأربع هزائم أضرت الفريق نفسياً، لكنه عاد الآن بعد الفوز على دبا ويستعد للمباريات المقبلة».

10

نقاط تفصل النصر عن مُتصدرَي الدوري الشارقة والعين.

أبوالشوارب: كل لاعبي النصر أساسيون

أكد رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، أن كل لاعبي النصر المسجلين في كشوفات الفريق أساسيون، ولا يوجد فرق بين لاعب أساسي وآخر احتياطي، الأمر الذي يخلق روحاً إيجابية داخل الفريق.

وقال في تصريحات صحافية، عقب فوز النصر على الشارقة في الجولة الثالثة من كأس الخليج العربي، إنه يستمر في الوجود بشكل مستمر مع الفريق في التدريبات والمباريات، من أجل تشجيعه والحرص على التواصل الدائم معه. وتوجه أبوالشوارب بالشكر إلى جمهور النصر الذي يحضر إلى المباريات، موضحاً أن حق الجمهور كبير، والفريق في حاجة ماسة إليه الآن، وأوضح أن التقييم الذي تحدث عنه في بداية توليه رئاسة الشركة، لا يخص المدرب فقط، إنما يخص اللاعبين والإداريين، وكل من يعمل في شركة الكرة هو مسؤول، ويجب أن يكون هناك تقييم كل فترة.

مدافع النصر:

«البطولة مازالت في بدايتها، ومستوى الفرق متقارب».

يجب تفادي الأخطاء في هذه الفترة الحرجة