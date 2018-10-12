مجلس دبي الرياضي يعتمد 150 فعالية رياضية في 3 أشهر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

اعتمد مجلس دبي الرياضي إقامة 150 فعالية رياضية متنوعة، لإقامتها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري وحتى مطلع يناير من العام المقبل.

وستكون بداية الفعاليات مع دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات، التي ستقام من 16 أكتوبر الجاري إلى الثالث من نوفمبر المقبل.

وأصدر، أمس، مجلس دبي الرياضي بياناً بأبرز تلك الفعاليات، حيث ستشهد دانة الدنيا تنظيم أول بطولة في الشرق الأوسط للرجل الحديدي، وستقام يوم 26 الجاري في باب الشمس، بالتزامن مع انطلاقة تحدي دبي للياقة البدنية 30×30، الذي يستمر يومياً حتى 24 نوفمبر.

وسيتبعها يوم 27 أكتوبر إقامة سباق إكس دبي سبارتن للسيدات في جبل علي، ثم تُختتم فعاليات أكتوبر بإقامة ندوة دبي الدولية الـ14 للإبداع الرياضي، التي ستقام في فندق مينا السلام يوم 31.

وخلال نوفمبر، سيقام مؤتمر «مي فيت»، الذي ينعقد على مدار ثلاثة أيام، من الأول إلى الثالث من ذلك الشهر.

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع بطولة العالم للقارات لكرة القدم التي تستضيفها دبي للعام الثامن على التوالي، من السادس إلى العاشر من شهر نوفمبر، بمشاركة أقوى ثمانية منتخبات عالمية.

ووضع مجلس دبي الرياضي رياضة السيدات ضمن اهتماماته، حيث سيقام الشهر المقبل سباقان متخصصان لهن، الأول سباق تراثليون دبي، ويقام يوم 11 في نادي دبي للسيدات، والثاني سباق دبي للجري يوم 16 في فيستيفال سيتي، ثم يقام في اليوم ذاته سباق سبارتن ريس «حتا»، في مضمار الدراجات الهوائية.

وستتواصل إقامة منافسات جولة موانئ دبي العالمية للغولف على ملاعب جميرا، وهو الحدث الذي يقام سنوياً من 15 وحتى 18 نوفمبر، ثم سباق الإمارات السبع للجري، الذي يستمر أسبوعاً من 17 إلى 23 نوفمبر، ومسيرة تحدي السكري يوم 23 من ذلك الشهر في حديقة زعبيل.

وسيشهد شهر نوفمبر، وتحديداً يوم 27، إعلان الفائزين بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي.

وتُختتم الأحداث الرياضية في الشهر المقبل، بإقامة بطولة تحدي طيران الإمارات لسباعيات الرغبي.

وخلال شهر ديسمبر، ستستمر الأحداث الرياضية، حيث يشهد تحدي الوحل، يومي السابع والثامن، في مجمع حمدان، بالتزامن مع سباق نصف ماراثون خور دبي.

وكان لمحمية المرموم نصيب من الفعاليات الرياضية، التي ستشهد سباق التراماراثون في 11 إلى 15، كما ستقام من 12 إلى 15 بطولة دبي للياقة البدنية التي يستضيفها نادي سوق دبي الحرة، وسباق سبينس 92 للدراجات الهوائية، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام من 13 إلى 15.

وسيكون الختام مع الحدث الأبرز بتنظيم مؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ13 للاحتراف، الذي يشهد مشاركة نخبة من أبرز النجوم العالميين والمهتمين بكرة القدم، إذ سيقام في مدينة جميرا يومي الثاني والثالث من شهر يناير.