العين يهزم الجزيرة ويبلغ النقطة السادسة في الكأس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

حقق العين فوزاً مستحقاً بتغلبه على الجزيرة بهدفين لصفر في المباراة التي جرت أمس على استاد محمد بن زايد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد العين إلى ست نقاط في وصافة المجموعة خلف النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد الجزيرة عند أربع نقاط. جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وشهد أفضلية نسبية للعين، بفضل الانضباط التكتيكي للاعبيه، وكان الفريق الأكثر وصولاً إلى المرمى بفضل تحركات محمد عبدالرحمن وكايو وجمال معروف، والظهير الياباني شيوتاني، والضغط المبكر على حامل الكرة من لاعبي الجزيرة في وسط الملعب لسرعة استرجاع الكرة، ونجح العين في فرض أسلوبه على منافسه وانحصر اللعب أغلب الوقت في الثلث الأوسط من الملعب ومساحات كبيرة من ملعب الجزيرة.

ورغم أفضلية العين إلا أن هجماته لم تشكل خطورة حقيقية على الجزيرة، باستثناء محاولات فردية من كايو وجمال معروف في فترات متفاوتة.

في المقابل، حاول الجزيرة مجاراة العين ومشاركته السيطرة على وسط الملعب، ولكن عاب الفريق النزعة الفردية في الأداء، وتراجع لاعبي الوسط للقيام بالواجبات الدفاعية على حساب الهجومية، واعتمد الفريق على المحاولات الفردية للهولندي ناصر برازيت، لكن عابه البطء الشديد في التحرك والتصرف في الكرة، ما سهّل المهمة على دفاع العين بقيادة مهند العنزي.

وحاول مهاجم الجزيرة أحمد ربيع الوصول إلى مرمى العين، لكنه لم يلق المساندة الكافية من بقية زملائه، باستثناء تسديدة قوية بجوار القائم الأيمن في الدقيقة الأخيرة من الشوط، وتكاد تكون هي الفرصة الوحيدة لفريق الجزيرة طوال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، دفع مدرب الجزيرة كايزر بالبرازيلي ليوناردو لتنشيط الهجوم، وزيادة الفاعلية على مرمى العين، وحاول ليوناردو تهديد مرى العين لكن دون جدوى.

وفي الدقائق الأولى من الشوط هاجم العين بفاعلية أكثر عن طريق كايو أفضل وأنشط لاعبي الفريقين، الذي شغل الجبهة اليمنى بمعاونة المنطلق من الخلف جمال معروف، واستطاع كايو تشكيل خطورة مستمرة على دفاع الجزيرة، وفي الدقيقة 48 مرر كرة متقنة إلى معروف الذي مررها أرضية سهلة أمام المرمى إلى شيوتاني وهو منفرد بالمرمى، لكن الأخير سدد الكرة خارج القائم الأيمن بغرابة.

وعاد كايو نفسه وسدد كرة خطرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 54، وكان يمكنه التمرير إلى معروف المنفرد.

وأسفرت هجمات العين المستمرة عن الهدف الأول الذي ترجم المجهود الكبير عن طريق كايو، عندما تلقى تمريرة متقنة من مهند العنزي خلف الدفاع، وانطلق بالكرة ورواغ الحارس عادل أبوبكر وسدد الكرة في المرمى في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 90، استفاد جمال معروف من عرضية لزميله محمد فتحي، ليسجل هدف التأكيد والنقطة السادسة.