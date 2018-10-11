«أبيض 2001» يتجمّع في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ المنتخب الوطني للشباب «ب» مواليد 2001، اليوم، تجمّعه الداخلي بمقر اتحاد الكرة وفقاً لبرنامج الإعداد المبكر للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب 2019.

ويأتي التجمع بعد عودة الأبيض الشاب من معسكره الخارجي الذي أقيم في التشيك، للفترة من الأول إلى 26 أغسطس الماضي، خاض خلاله أربع مباريات ودية مع أندية تشيكية، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة التشيك الودية الدولية تحت 17 سنة بمشاركة منتخبات، اليابان، أوكرانيا، هولندا، سلوفاكيا، التشيك، الولايات المتحدة الأميركية، وبلغاريا.

ونجح الجهاز الفني للأبيض الشاب في تحقيق أهدافه المسبقة لمعسكر التشيك، ورفع المستوى البدني والفني للاعبين في التدريبات اليومية التي أُجريت على فترتين، إضافة لكونه مرحلة إعداد مثالية للاعبين، ساعدت بشكل إيجابي في خلق توليفة منسجمة بينهم.