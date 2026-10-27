إسعاف دبي توقع مذكرة تفاهم مع "خدمات إسعاف براغ" لتعزيز التعاون الدولي

وقعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مذكرة تفاهم مع خدمات الإسعاف بمدينة براغ في جمهورية التشيك، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسعافية الرائدة عالمياً، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف المهنية، وتطوير نماذج مبتكرة للرعاية الطبية الطارئة، والارتقاء بكفاءة الخدمات الإسعافية وجودتها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" مشعل عبدالكريم جلفار، أن توسيع نطاق الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية المؤسسة لتطوير منظومة الخدمات الإسعافية، مشيراً إلى أن التعاون مع المؤسسات العالمية المتخصصة يفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة ونقل التجارب الرائدة، والاستفادة من الحلول المبتكرة في تطوير نماذج الطب الطارئ وتعزيز كفاءة الاستجابة للحالات الحرجة.

وأكد مشعل جلفار "تطوير خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة يتطلب انفتاحاً مستمراً على التجارب العالمية، وبناء شراكات فاعلة تتجاوز حدود تبادل المعرفة إلى تطوير حلول ونماذج عمل مشتركة تسهم في الارتقاء بجاهزية المنظومات الإسعافية وقدرتها على مواكبة التحديات المستقبلية، وشراكتنا اليوم ستقوم على مبدأ تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات؛ فكما سنطلع على تجربة خدمات اسعاف براغ سنتيح بدورنا في إسعاف دبي تجربتنا في تطوير منظومتنا الإسعافية و ابتكاراتنا في الحلول التشغيلية والخدمات النوعية المتخصصة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة. ونسعى من خلال هذه الشراكات إلى تمكين كوادرنا من الاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات، وتوظيف الخبرات الدولية في تطوير خدمات أكثر كفاءة وابتكاراً، بما يعزز مكانة دبي كنموذج عالمي رائد في خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة".



وأضاف جلفار "هذه المذكرة ستسهم في إرساء إطار للتعاون المشترك في المجالات التشغيلية والفنية والتدريبية، وتبادل التجارب الناجحة في إدارة منظومات الاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير القدرات المؤسسية والكفاءات البشرية، إلى جانب تعزيز فرص التعلم والتدريب المتبادل، بما يسهم في تمكين الكوادر من الجانبين والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير مركبات الإسعاف التخصصية والتقنيات الحديثة المستخدمة في تقديم الرعاية الطبية ما قبل المستشفى.

"ونأمل أن يكون هذا التعاون فرصة لتكامل الخبرات وتبادل الحلول العملية في مجالات تطوير أنظمة الاستجابة، ورفع كفاءة الموارد التشغيلية، والابتكار في تصميم وتجهيز المركبات الإسعافية التخصصية للجهتين ما ينعكس إيجاباً على سرعة وكفاءة التدخل الطبي وجودة الرعاية المقدمة للمرضى."