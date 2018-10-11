منتخب الشاطئية يواجه البرازيل وإسبانيا ومصر في كأس القارات

المصدر: سيد مصطفى ــ دبي

وضعت قرعة بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام الثامن على التوالي، خلال الفترة من السادس إلى 10 نوفمبر المقبل، المنتخب الوطني للشاطئية في مواجهة البرازيل حامل اللقب في آخر نسختين.

وأوقعت القرعة الأبيض في المجموعة الأولى إلى جانب البرازيل بطل العالم وحامل اللقب، وإسبانيا ومصر. وسبق للمنتخب الإماراتي أن التقى البرازيل خلال النسخ السبع الماضية للبطولة في ثلاث مناسبات، انتهت جميعها لمصلحة نجوم السامبا.

وسُحبت قرعة البطولة أمس، خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي لتصميم، بحضور الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية بـ«الفيفا»، جوان كوسكو، ورئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا جين جياو. وضمت المجموعة الثانية منتخبات تاهيتي، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران، وروسيا.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن مباريات البطولة ستلعب بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعرب سعيد حارب خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر عن سعادته بإقامة بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية في دبي للعام الثامن على التوالي. وقال في تصريحات صحافية: «عندما نتذكر كرة القدم الشاطئية، تقفز إلى الذهن منافسات رياضة مثيرة، وملاعب ممتلئة بالجمهور، وسنعمل جاهدين على تنظيم نسخة مميزة من بطولة لن تنسى، كما اعتاد منا الجمهور والمشاركون على السواء، فلدينا كل الإمكانات لتحقيق هذه الاستضافة المميزة، تاركين للفرق التنافس على أرض الملعب وإمتاع الجمهور في محاولتهم لإحراز اللقب».

وأضاف: «يسعدنا أن يكون بيننا منتخبات من مختلف القارات، وهذا يعني متعة إضافية للجماهير بمختلف جنسياتها، وبالتأكيد سيكون لمنتخبنا الوطني وجود قوي في النسخة الجديدة من البطولة التي يشارك فيها إلى جانب سبعة من أقوى المنتخبات، إذ يسعدنا عودة منتخبات عزيزة علينا، وصاحبة جماهيرية كبيرة في البطولة، ومن بينها منتخب البرازيل والمنتخب المصري الشقيق، إضافة إلى تاهيتي، والولايات المتحدة الأميركية، وإيران، وروسيا، والضيف الجديد على البطولة إسبانيا، التي تشارك في البطولة للمرة الأولى، ونتوقع أن تسهم مشاركتها في رفع مستوى التنافس». وعلّق جوان كوستا على القرعة بقوله: «قررننا أن نجري تغييرات في نظام القرعة هذا العام حتى تكون أقوى الفرق العالمية موزعة بشكل عادل على المجموعتين، ويمكن القول الآن إن المجموعتين خرجتا بشكل متوازن، ولا يمكن تصنيف مجموعة بأنها أقوى على حساب الأخرى». وأضاف: «أؤكد أن جميع الفرق العالمية التي شاركت معنا في هذه البطولة على مدار السنوات الماضية أحبت دبي كثيراً، كما أنهم يشعرون في المدينة الرائعة بأنهم في أوطانهم، لذلك يحرصون دائماً على الحضور والمشاركة في البطولة بشكل منحها القوة في كل عام».

ووجه المدير التنفيذي لكرة القدم الشاطئية في «فيفا» الشكر إلى مجلس دبي الرياضي، الذي يقف خلف هذا الحدث من البداية بفريق محترف يحرص على تنفيذ كل شيء بدقة بالغة.

وذكر: «لقد كانت ردود الفعل العالمية عن هذه البطولة ممتازة على مدار السنوات الماضية، لكن هدفنا ليس فقط ردود الفعل الإيجابية، بل نحن نريد أن تكون المدرجات ممتلئة عن آخرها في كل المباريات التي تقام، وسنحرص على أن يحدث ذلك هذا العام».

بن هزام: القرعة متوازنة

أكد أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، أن قرعة النسخة الثامنة من بطولة القارات جاءت متوازنة لجميع الفرق، ولا يمكن تصنيف مجموعة بأنها تتمتع بأفضلية على أخرى. وقال في تصريحات صحافية: «من يسعَ إلى اللقب عليه ألا يفكر في المنتخبات التي سيلاقيها خلال مشوار البطولة، ونحن على ثقة بأن الأبيض سيقدم أفضل مستوياته في البطولة، التي استعد لها بصورة جيدة». ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني أربع مباريات ودية قبل انطلاق بطولة القارات، حيث يلتقى في وقت لاحق من هذا الشهر منتخبي المغرب وسلطنة عُمان.