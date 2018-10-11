«مجموعة الربيع» راعياً لمهرجان دلما البحري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، توقيع اتفاقية رعاية مع مجموعة الربيع، لرعاية مهرجان دلما التراثي البحري للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، المقرر إقامته في الفترة من 25 إلى 29 الجاري بجزيرة دلما التاريخية.

ووقّع اتفاقية الرعاية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت منظم المهرجان، أحمد ثاني مرشد الرميثي، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع، هزاع محمد بن ربيع المهيري، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، ماجد عبدالله المهيري، وعدد من النواخذة والبحارة.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي، الشكر إلى إدارة مجموعة الربيع، وأكد في تصريحات صحافية أن «الرعاية أمر ليس غريباً على أبناء الوطن المخلصين الذين يسعون دوماً إلى القيام بدورهم نحو الأحداث الوطنية، خصوصاً تلك التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد».

وأعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة الربيع، عن سعادته البالغة برعاية مهرجان دلما التراثي البحري، وقال: «نوجه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على اتاحة هذه الفرصة لرعاية هذا الحدث التاريخي، لاسيما أنه يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الأمر الذي يضاعف من قيمته، ويجعل الجميع على أهبة الاستعداد لتقديم يد العون لنجاح الحدث».