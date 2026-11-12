مقتل مذيعة باكستانية برصاص زوجها داخل غرفة نومها

قُتلت مذيعة أخبار تلفزيونية باكستانية برصاص زوجها داخل غرفة نومهما، قبل أن يعثر أحد أفراد أسرتها عليها ملقاة على الأرض وسط بركة من الدماء.

ولقيت ربيعة أحسن (41 عاما)، والتي تعمل مذيعة في قناة "92 نيوز" الإخبارية، مصرعها نحو الساعة الثالثة من بعد ظهر الأحد الماضي، داخل منزلها في مدينة روالبندي، إحدى المدن الكبرى شمالي باكستان.

وذكر موقع "سماء" الإخباري الباكستاني أن الشرطة أفادت بأن زوج المذيعة، أحسن طاهر، اعترف خلال التحقيقات بأنه أطلق النار على زوجته، لكنه زعم أن الحادث وقع عن طريق الخطأ.

وقال طاهر للشرطة إن المسدس انطلق بصورة غير مقصودة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بوجود ذخيرة داخله، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب التحقيقات، كانت والدة المذيعة وشقيقتها موجودتين في الحديقة خارج المنزل وقت وقوع إطلاق النار، وبعد سماع صوت طلقة نارية، سارعت شقيقة ربيعة إلى غرفة النوم، حيث عثرت عليها جثة هامدة.

وطبقا لتقارير، فقد كان الزوج لا يزال داخل الغرفة، ويحمل المسدس في يده.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، ضبطت السلاح المستخدم في الجريمة، إلى جانب كمية من الذخيرة.

وكشف الفحص الأولي لجثة المذيعة في موقع الحادث عن وجود إصابة بطلق ناري أسفل رقبتها، إضافة إلى جرح آخر في الجانب الأيمن من ظهرها.

وطبقا لتقارير، فإن الشرطة احتجزت الزوج للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، فيما لا تزال شرطة روالبندي تجري تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة روالبندي حصلت عليه شبكة "WION" الإخبارية، وصل عدد من كبار مسؤولي الشرطة إلى موقع إطلاق النار بعد وقت قصير من الإبلاغ عن الحادث.

وأكد ضابط الشرطة حسن مشتاق سوخيرا أن السلطات عثرت على مسدس داخل غرفة النوم التي قُتلت فيها المذيعة.

وأوضح سوخيرا أن جثمان ربيعة نقل إلى المستشفى لإجراء تشريح طبي بهدف تحديد سبب الوفاة وملابساتها.

ونقل بيان الشرطة عن سوخيرا تأكيده: "سنضمن إجراء تحقيق نزيه ومحايد".

وذكرت تقارير محلية، أن ربيعة أم لابنتين، ولم يكن هناك سجل سابق لخلافات أو نزاعات أسرية بين الزوجين.