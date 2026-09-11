"الإمارات للإفتاء": غداً السبت المتمم لربيع الأول والأحد غرة ربيع الثاني

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في حسابه على منصة "إكس"، أن يوم غدٍ السبت، الموافق 12 سبتمبر 2026م، هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن يوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر 2026م، سيكون غرة شهر ربيع الثاني لعام 1448 هـ. وأوضح المجلس أن هذا الإعلان جاء بعد دراسة المعطيات العلمية المتعلقة برؤية الهلال، وبالتنسيق مع الجهات والمراكز العلمية المتخصصة في الدولة.