الظفرة يكرم «الصقور» برباعية ويسجل الانتصار الأول

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سجل مهاجم الظفرة البرازيلي دييغو رودريغيز، هدفين وصنع مثلهما ليقود الظفرة لتحقيق فوزه الأول بـ 4-2 على حساب فريق الإمارات في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثالثة لكأس الخليج العربي، ليضمن الظفرة النقطة الرابعة، في حين تجمد رصيد «الصقور» عند نقطة.

ومنذ انتقاله لصفوف الظفرة خلال الانتقالات الصيفية لم يقدم المحترف البرازيلي القادم من صفوف ستاد ريميس الفرنسي الأداء المقنع، رغم سمعته الكبيرة التي صنعها مع فريقه الفرنسي، الذي حصل معه على جائزة أفضل لاعب في دوري أندية الدرجة الثانية الفرنسي الموسم الماضي.

لكن البرازيلي خالف التوقعات بتألقه في لقاء الأمس، بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 وصنع الهدف الثاني الذي سجله زميله المغربي أمين العطوشي في الدقيقة 3+45، وواصل تألقه وصنع الثالث الذي جاء في الدقيقة 50، قبل أن يعود ويسجل الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

وبالعودة للمباراة فقد ترجم الظفرة أفضليته بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 25 بواسطة رودريغيز، حين تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء من تمريرة طويلة من عمق الملعب أرسلها زميله نيكولاس ميليسي، ليواجه حارس المرمى جلال الخديم ويسددها بالقدم اليسرى في الزاوية البعيدة.

وحين كان الشوط الأول في طريقه للنهاية وتحديداً في الدقيقة 3+45 خطف أصحاب الأرض الهدف الثاني لهم، بواسطة المدافع المغربي أمين العطوشي، الذي تابع الكرة العرضية التي أرسلها المحترف البرازيلي دييغو رودريغيز داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك، مانحاً فريقه أفضلية كبيرة قبل الدخول لاستراحة بين الشوطين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني خطف الظفرة الهدف الثالث له بواسطة الوافد الجديد راشد مهير، حينما ارتقى فوق الجميع وحول الكرة العرضية المرسلة من دييغو رودريغيز برأسه لتستقر في شباك «الصقور»، لكن الضيوف رفضوا الاستسلام وقلصوا الفارق بتسجيل هدف في الدقيقة 55 بنيران صديقة، بعد أن اخطأ مدافع الظفرة، خالد بطي التقدير ووضع الكرة في شباك حارس مرماه خالد السناني، بدلاً من تحويلها لخارج الملعب. وعاد البرازيلي رودريغيز وأضاف الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، وقلص بعدها الإمارات النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 88 بواسطة لاعبه السنغالي شيخ دياباتي، الذي انتهت عليه المباراة بفوز الظفرة 4-2.