تراجع حضور الجمهور في الدوري بـ14861 متفرجاً.. ولقاء العين وشباب الأهلي الأكثر شعبية

المصدر: معاذ كمبال - دبي

كشفت إحصائية رقمية أن الحضور الجماهيري لمباريات دوري الخليج العربي في الجولات الخمس الأولى هذا الموسم، تراجع بـ14861 متفرجاً، مقارنة بالموسم الماضي، وبـ7241 متفرجاً عن الموسم قبل الماضي.

وسجلت بعض مباريات الموسم الحالي حضوراً ضعيفاً للغاية بعد أن بلغ 109 متفرجين في لقاء الظفرة وكلباء كأسوأ حضور، يأتي بعده مباراة الظفرة والشارقة بـ121، في حين تعتبر مباراة العين وشباب الأهلي الأعلى بـ8467 متفرجاً، بعدها لقاء الوحدة والوصل بـ7897.

وبيّنت إحصائية جمعتها «الإمارات اليوم»، من خلال الأرقام المعلنة رسمياً في كل مباريات الجولات الخمس، أن الموسم الماضي، الذي شارك فيه 12 نادياً فقط شهد أعلى نسبة حضور بـ82638 متفرجاً، فيما شهد الموسم قبل الماضي حضور 75018 متفرجاً، أما العدد الكلي للموسم الحالي فقد وصل إلى 67777 متفرجاً فقط.

واللافت أن الجولة الافتتاحية شهدت حضوراً أعلى مقارنة بالموسمين السابقين، ووصل العدد إلى 12514 متفرجاً، إلا أن الجولة الثانية تراجع الرقم إلى 9911، ثم 16992 في الثالثة، وواصل في الارتفاع في الرابعة إلى 19239، لكنه عاد للتراجع في الجولة الخامسة إلى 9121 متفرجاً.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الرياضي الثقافي، صالح المزروعي، أن فريق الظفرة يفضل حضور 100 مشجع محب لمبارياتهم على حضور 2000 «متفرج مستأجر»، لافتاً إلى أن الظفرة لن يسمح بعودة الجماهير المستأجرة، كونها لا تقوم بدور حقيقي في بث الحماس في لاعبي الفريق، كما تكلف خزينة النادي أمولاً طائلة.

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن الحضور الجماهيري لمباريات فريقه ليست مُرضية، وأنهم يأملون في أن تعود الجماهير مجدداً إلى المدرجات، وتابع: «نسعى إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للفريق، عبر خطط مدروسة، أهمها الوصول إلى جميع الفئات في منطقة الظفرة، وفتح القنوات أمامها للعب دورها في مساندة ممثل المنطقة في دوري الخليج العربي».

بدوره، قال لاعب الظفرة، المغربي أمين العطوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن الانتصارات هي التي تجبر الجماهير على حضور المباريات، وإن فريقه بعد عودته للطريق الصحيح وتحقيق الفوز على الوصل، لن يكون لدى الجمهور أي سبب للغياب عن المدرجات».

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