عمران: ميداليات الدراجات في كأس آسيا نتاج عمل سنوات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد الأمين العام لاتحاد الدراجات، عبدالناصر عمران الشامسي، أن الإنجاز الذي تحقق لمنتخب الدراجات، بتحقيق أربع ميداليات آسيوية جديدة هو نتاج عمل ومجهود كبير، استمر أكثر من أربع سنوات، وتوجه بالشكر لمنتخب الدراجات، وإلى قائد الفريق يوسف ميرزا، وإلى بقية أعضاء الفريق والجهاز الفني والإداري على ما قاموا به من مجهود كبير تكلل بالنجاح.

وكانت بعثة منتخب الدراجات قد عادت إلى الإمارات قادمة من تايلاند، عقب مشاركة ناجحة في بطولة كأس آسيا للمضمار، إحدى المحطات الرئيسة في الوصول إلى أولمبياد اليابان، وتجميع النقاط من أجل المشاركة في بطولات العالم، وحققت إنجازاً آسيوياً جديداً، بالحصول على أربع ميداليات ملونة، منها ذهبية النجم الإماراتي يوسف ميرزا، وفضية المطاردة الفرقية، إضافة إلى برونزيتي أحمد المنصوري، ومحمد حسن المروي.

وقال عبدالناصر عمران، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الميداليات الآسيوية التي تحققت، هي نتاج عمل السنوات الماضية، وفترة الإعداد القوية التي قام بها المنتخب على مدار خمسة أشهر من تدريبات وبطولات، حتى نجحوا في الحصول على هذه الميداليات القارية المهمة، التي تزيد بالتأكيد تصنيف المنتخب على مستوى القارة».

وكان في استقبال بعثة منتخب الدراجات الأمين العام لاتحاد الدراجات، عبدالناصر عمران الشامسي، ورئيس اللجنة الفنية عبدالكريم الزرعوني، والأمين العام المساعد نايف جكه، ومديرة اللجنة النسائية والتسويق نورة الجسمي، ومن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حضر حسن الرمثي مسؤول العلاقات العامة.