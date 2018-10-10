«كرة آسيا 2019» الرسمية تصل إلى معسكر المنتخب في برشلونة

المصدر: برشلونة - الإمارات اليوم

وصلت الكرة الرسمية لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019» إلى مدينة برشلونة، حيث سيستخدمها منتخب الإمارات خلال تدريباته الحالية في معسكر برشلونة الذي يقيمه استعداداً لمواجهة هندوراس ودياً غداً.

وتم الكشف عن الكرة الرسمية للبطولة (مولتن) خلال مراسم حفل سحب القرعة في دبي، بحضور مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركة المصنعة للمعدات الرياضية اليابانية (مولتن)، التي ستكون المورد الرسمي لجميع البطولات التي ينظمها الاتحاد القاري على مستوى المنتخبات والأندية، بما في ذلك نهائيات كأس آسيا 2019.

وتم تجهيز الكرة الرسمية التي تحمل شعار البطولة بأحدث التكنولوجيا المبتكرة.

ويستعد المنتخب لخوض أولى مبارياته الدولية الودية أمام نظيره منتخب هندوراس، ضمن معسكره الحالي المقام في مدينة برشلونة الإسبانية استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، حيث يلعب الأبيض ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات البحرين وتايلاند والهند.

وتسود حالة من التفاؤل والحماس في تدريبات المنتخب التي يركز من خلالها الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ألبيرتو زاكيروني على تطبيق بعض الجوانب التكتيكية والخططية وخلق نوع من زيادة الانسجام بين العناصر الموجودة في صفوف المنتخب، خصوصاً في ظل وجود بعض الوجوه الشابة والجديدة التي تنضم للمرة الأولى وأخرى سبق لها المشاركة في فترات متقطعة، إلى جانب القائد إسماعيل مطر الذي يشكل وجوده مع الأبيض إضافة حقيقية على المستويين الفني والمعنوي.

وبدأ الأبيض معسكره في برشلونة السبت الماضي بمشاركة 27 لاعباً اختارهم المدير الفني زاكيروني لهذا المعسكر الذي يشكل المحطة الثالثة من محطات الإعداد بعد محطة سالزبورغ في النمسا في أغسطس الماضي، وكذلك معسكر المنتخب الذي أقيم في جيرونا بإسبانيا الشهر الماضي.

ويؤدي الأبيض سلسلة تدريباته اليومية على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي وأحد الملاعب العريقة في إسبانيا وأوروبا، الذي شهد استضافة دورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها برشلونة عام 1992 ويتسع لنحو 55 ألف متفرج، ويعد أحد أهم المعالم السياحية في برشلونة، علماً أن الملعب سيشهد كذلك إقامة المباراة الدولية الودية للمنتخب أمام هندوراس.

بدوره أشاد عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة الدكتور حسن سهيل، في تصريحات صحافية، بالعمل الذي يقوم به أعضاء الجهازين الإداري والفني للأبيض في معسكر برشلونة، من خلال تهيئة العوامل التي تساعد اللاعبين على أداء تدريباتهم بكل حيوية ونشاط وجدية، مشيراً إلى أن كل الأمور تسير على ما يرام والأجواء إيجابية، سواء في الحصص التدريبية أو في مقر الإقامة، وأن الجميع يعمل ويؤدي دوره على أكمل وجه.

وأضاف «وجود عناصر مميزة في أكثر من مركز سيمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لعملية الاختيار وسيسهم في رفع المستوى الفني للاعبين، خصوصاً أن المنافسة ستكون حامية في ما بينهم، حيث سيحرص كل عنصر على حجز مقعده في القائمة النهائية التي ستشارك في البطولة».

وأوضح سهيل أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية سابقاً «مباراتا المنتخب الوديتان بمعسكر برشلونة أمام هندوراس وفيتنام ستحققان الفائدة للمنتخب، خصوصاً أن المنتخبين يعدان من المنتخبات ذات التصنيف المتقدم».

27

لاعباً في قائمة

المنتخب الذي يستعد

في برشلونة لنهائيات

كأس آسيا

«الإمارات 2019».