عموري في برشلونة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشرف المنتخب الوطني، عبدالله صالح، أن لاعب نادي الهلال السعودي والمنتخب عمر عبدالرحمن وصل إلى مدينة برشلونة، أمس، وانضم إلى تدريبات المنتخب خلال معسكره الخارجي الحالي، الذي يستمر حتى الـ16 من الشهر الجاري، استعداداً لكأس أمم آسيا المقررة في الإمارات مطلع يناير المقبل.

وقال عبدالله صالح لـ«الإمارات اليوم»: «عموري وصل أمس بالفعل، والتحق بالمعسكر بعدما تأخر عن الانضمام بسبب ارتباطه مع فريقه الهلال السعودي خلال مباراة كأس السوبر السعودي المصري، التي جمعت الفريقين السبت الماضي في العاصمة السعودية الرياض».