البرازيلي ماوريسيو: «بناء الأجسام الإماراتية» تعيش نقلة نوعية

المصدر: محمد فاضل - دبي

وصف رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الأجسام، البروفيسور ماوريسيو، المستوى العلمي الذي أصبح عليه رياضيو بناء الأجسام والقوة البدنية في الإمارات من مدربين ولاعبين، بأنه مميز لدرجة تستحق التقدير، مبدياً إعجابه بذلك، ومؤكداً أن ذلك سيصب في المستقبل القريب في المردود الفني وسيسهم بنقلة نوعية كبيرة للعبة على مستوى الفوز بالميداليات، جاء ذلك خلال مشاركته في تقديم محاضرات علمية نظرية وعملية في دورة المستوى الرابع لأكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، ومقرها دبي، والتي اختتمت أول من أمس، في فندق الروضة بستان، بمشاركة عدد كبير من المدربين واللاعبين. وقال لـ«الإمارات اليوم» «أزور دولة الإمارات بين فترة وأخرى، لألقي المحاضرات العلمية في أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وقد لمست خلال دورة المستوى الرابع وجود نقلة نوعية بارزة في الوعي العلمي والذهني للمدربين واللاعبين في الإمارات، ما يدعونني إلى الإشادة بدور الأكاديمية في تطوير المتلقين بالثقافة الرياضية العلمية أثناء ممارسة الرياضة، وهو أمر مهم ينصب بشكل مباشر في تطور رياضة بناء الأجسام والقوة البدنية على المدى القريب والمستقبل البعيد بصورة عامة».