العامري: نتمنّى دعم جماهير الزمالك للوصل أمام الأهلي

أكد عضو مجلس إدارة نادي الوصل، المتحدث الرسمي للنادي محمد علي العامري، أنهم لم يكونوا يتمنوا مواجهة الأهلي المصري في الدور الـ16 من بطولة زايد، مشيراً الى أن من يرغب في الاستمرار في البطولة والمنافسة على اللقب وتحقيق إنجاز عليه أن يجتهد ويقدم كل ما عنده، مشدداً على قدرة الوصل في اللعب بكل ثقة وقوة أمام فريق كبير بحجم النادي الأهلي المصري، لافتاً الى أن الوصل يأمل في دعم جماهير الزمالك في مصر، مشيراً الى قدرة جماهير الوصل على ملء المدرجات وتقديم الدعم اللازم لفريقها في مباراة الإياب.

وقال العامري في تصريحات صحافية خلال حضوره مراسم القرعة «كل الفرق التي تأهلت لدور الـ16 مرشحة للفوز باللقب، ما يجعل جميع المباريات صعبة، أما مسألة تمثيل الكرة الإماراتية فإن ذلك شرف كبير للوصل وهو قادر على تلك المهمة».

وأضاف «مصر بلدنا الثاني كما أن العلاقة بين الناديين جيدة وإيجابية».

وأثنى العامري على التنظيم الجيد للبطولة وعلى الآلية المتبعة التي أعادت احياء قيمة التجمع العربي الأخوي بين الأشقاء على يد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ.