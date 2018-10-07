استاد هزاع يستضيف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال

المصدر: منصور السندي - الرياض

قرّر الاتحاد العربي لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال لكرة القدم، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وقال رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، إن «هذا القرار يأتي تقديراً للدعم الذي حظي به الاتحاد العربي من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة الإماراتي، الذي يقف شريكاً أساسياً في نجاح النسخة الحالية من البطولة».

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس زايد للأندية العرب الأبطال يوم 29 ابريل المقبل من مباراة واحدة خلافاً لبقية الأدوار التي أقيمت وفق نظام الذهاب والإياب.

وأضاف تركي آل الشيخ في تصريحات صحافية: «البطولة تحمل اسماً عزيزاً على كل العرب، ومن الطبيعي أن يبادر الاتحاد العربي بإقامة العُرس الختامي للبطولة في دار زايد الخير، ونحن على ثقة بأن المباراة النهائية للبطولة العربية ستحقق نجاحاً مُنقطع النظير لقدرة دولة الإمارات على النجاح التنظيمي لأكبر الأحداث الرياضية».

وكانت العاصمة السعودية الرياض قد استضافت أمس، مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال لكرة القدم، بحضور كوكبة من النجوم العرب السابقين وعدد كبير من رؤساء الاتحادات والأندية العربية وفنانين وشعراء وممثلين عن كل وسائل الإعلام في الدول العربية.

واستهل حفل افتتاح القرعة بفيلم تسجيلي عن المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي اطلق اسمه على كأس البطولة بتوجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة الاحتفاء بعام زايد.

وأوقعت قرعة دور الـ16، ممثل الكرة الإماراتية الوصل في مواجهة قوية مع الأهلي المصري، حيث ستُقام مباراة الذهاب بالقاهرة، في حين تقام مباراة العودة في زعبيل بدبي.

في حين أسفرت قرعة بقية مباريات تلك المرحلة من البطولة عن مواجهة المريخ السوداني مع اتحاد العاصمة الجزائري، والنصر السعودي مع مولودية الجزائري والوداد البيضاوي المغربي مع النجم الساحلي التونسي، والهلال السعودي مع النفط العراقي، والإسماعيلي المصري مع الرجاء المغربي، كما ستشهد مباريات دور الـ16 من البطولة مواجهة مصرية خالصة ستجمع الاتحاد السكندري مع الزمالك، بينما سيلعب وفاق سطيف الجزائري مع الأهلي السعودي، حيث ستُقام مباريات الذهاب على ملاعب الأندية المذكورة أولاً.

وأكد مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير البطولة، طلال آل الشيخ، أن اطلاق اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد على النسخة الحالية من البطولة العربية هو بمثابة جزء من ردّ الجميل إلى شخصية عربية وإسلامية أثرت العالم كافة بأعمالها الإنسانية والخيرية.

وقال آل الشيخ في كلمته قبل انطلاق مراسم البطولة: «زايد هو العرب، والعرب كلهم زايد، وحينما أطلقنا مسماه على كأس البطولة، أردنا أن نُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، فالشيخ زايد هو شخصية بارزة ليس على الصعيد العربي فقط، وإنما على صعيد العالم كافة، فهو قد آمن بالشباب واعتبرهم الحاضر والمستقبل، فهو من زرع بداخل كل عربي أنه لا يوجد مستحيل».

وأتم: «اسمحوا لنا (أشقاؤنا في الإمارات) أن نقول لكم بأن الشيخ زايد ليس حكراً عليكم فقط، لكنه ملكاً لكل العرب فهو مصدر إلهام لنا جميعاً سواء على صعيد الإصرار أو الأحلام بأهمية دور الشباب في الارتقاء بالوطن العربي الكبير من المحيط إلى الخليج، فشكراً لكل ما قدمه لنا وما تركه من إرث خالد لن تنساه الأجيال الحالية أو القادمة عبر التاريخ».

وشارك في مراسم القرعة التي قدمها، الإعلامي المصري مدحت شلبي، كل من الفنانين المصري والسعودي، محمد هنيدي، وناصر القصبي، ونجمي كرة القدم السعودي يوسف الثنيان، والعراقي نشأت أكرم، إضافة إلى مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير البطولة، طلال آل الشيخ.

تركي آل الشيخ: البطل سيحصل على 7.5 ملايين دولار

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، عن زيادة المكافآت المالية المخصصة لبطل النسخة الحالية من بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال لكرة القدم، إلى 7.5 ملايين دولار بدلاً من ستة ملايين دولار كما كان محدداً من قبل، كما تم زيادة المكافآت المُخصصة للوصيف لتصل إلى أربعة ملايين دولار بدلاً من 2.5.

وقال تركي آل الشيخ، في تصريحات متلفزة على هامش القرعة، إن زيادة العوائد المالية ستشمل بقية الفرق ولن تكون قاصرة على البطل أو الوصيف.

مضيفاً: «حينما شرفت برئاسة الاتحاد العربي في 20 ديسمبر الماضي، كان هدفنا أن ننظم بطولة عربية تليق بواقع أمتنا العربية وشبابها المتحمس للرياضة عموماً ولكرة القدم خصوصاً».

وتابع: «وجدنا الكثير من التحديات التي عبرناها بجهود كل المسؤولين عن كرة القدم في أوطاننا العربية، وبفضل تلك الجهود انطلقت البطولة بزخم قوي من دور الـ32 ، ما يُعبر عن طموحات الشباب العربي من المُحيط إلى الخليج».

ولفت إلى أن: «البطولة زادت قيمتها أكثر بعد أن أطلق عليها اسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يحظى بحب واحترام من العرب كافة».

وتعهد تركي آل الشيخ، بأن تنظم الأدوار المقبلة من بطولة كأس زايد للأندية العرب الأبطال بدءاً من دور الـ16 بشكل راق ومحترف، لافتاً إلى أن جميع الفرق التي تأهلت لتلك المرحلة من البطولة ستعامل «سواسية»، من دون تفرقة بين أحد منها.

أرقام من دور الـ 32 لـ «كأس زايد»

- بلغ حصيلة الأهداف التي شهدها الدور 32 من البطولة 73 هدفاً.

- شهدت مباريات دور الـ32 إشهار 93 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوتين.

- بلغ عدد حضور الجماهير 188 ألفاً و246 مُشجعاً، بواقع 5882 في المباراة الواحدة.

- سجلت مباراة الذهاب التي جمعت الوصل مع اتحاد جدة في السعودية أكبر نسبة حضور في المباريات وبلغت 34 ألفاً و240 مُشجعاً.

- يعد النصر السعودي والنجم الساحلي هما أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في مرحلة دور الـ32، بواقع ستة أهداف لكل منهما تم تسجيلها في شباك الجزيرة الإماراتي والرمثا الأردني.

- نجح حارسان فقط في الحفاظ على شباكهما نظيفة خلال الدور الأول، وهما حارس الهلال، علي الحبسي، وحارس اتحاد العاصمة محمد لمين.

تكريم

كرّمت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري السعودي، التي جمعت ليلة أمس الزمالك المصري مع الهلال السعودي، أربعة من نجوم الفريقين السابقين، هم: خالد الغندور كونه أكثر نجوم الزمالك حصولاً على البطولات، وأشرف قاسم الذي لعب للزمالك والهلال، إضافة إلى محمد الدعيع عميد لاعبي العالم السابق، ومحمد الشلهوب، أحد أبرز الجيل الحالي للزعيم السعودي.

«الحكم الفيديو» قيد الدراسة

أكد عضو لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، الحكم الدولي السابق علي حمد، أن تقنية تطبيق الحكم الفيديو في كأس زايد للأندية الأبطال، قيد الدراسة حالياً، لافتاً الى أنهم في لجنة الحكام التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم رفعوا توصية بهذا الخصوص للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي.

وقال علي حمد لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الفترة المقبلة سنقف على السلبيات التي صاحبت البطولة والعمل حتى تتم معالجتها، أمّا بخصوص تطبيق تقنية الحكم الفيديو المساعد فقد رفعنا توصية بهذا الشأن الى المكتب التنفيذي وننتظر قراره في هذا الأمر».

بن هزام: البطولة حققت نجاحاً كبيراً

قال أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام الظاهري، إن كأس زايد للأندية الأبطال حققت نجاحات كبيرة من خلال الزخم الكبير والمشاركة الواسعة للأندية العربية، مقدماً الشكر لمبادرة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، بتسمية البطولة باسم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكداً أنهم في اتحاد الكرة وكذلك جميع الأندية والاتحادات الرياضية المشاركة وجدوا تعاوناً كبيراً من الاتحاد العربي.

وقال بن هزام لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة حققت نقلة وقفزة كبيرة، والجوائز المالية الكبيرة كان لها أثر إيجابي كبير في تحفيز الأندية على المشاركة وإنجاح البطولة».