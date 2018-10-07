«الأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019» يطلق برنامجه التطوعي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انطلق البرنامج التطوعي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 نهاية الأسبوع الماضي في ياس مول، لاستقطاب الآلاف من المتطوعين وتشجيع كل أفراد المجتمع في الإمارات إلى الانضمام والمشاركة في أكبر حدث رياضي وإنساني خلال عام 2019 على مستوى العالم.

ويُقام الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 من 14 إلى 21 مارس من العام المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتطلب مشاركة أكثر من 20 ألف متطوع لتقديم الدعم للعمليات التنظيمية.

وشهد الحدث مجموعة من العروض الموسيقية ولقاءات مميزة مع رياضي الأولمبياد الخاص وعروض تضامنية لرقص الزومبا وألعاب تفاعلية صممت خصيصاً لمساعدة المتطوعين على تأدية المهام المفضلة بالنسبة لهم.