تألق المهيري والبلوشي في أولى جولات «الويك بورد والتزلج على الماء»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت الجولة الأولى من بطولة الإمارات لـ«الويك بورد» و«التزلج على الماء» حضوراً جماهيريا كبيراً، مساء أول من أمس، حيث أقيمت على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي، وحقق فيها المراكز الأولى في فئة الاستعراض الحر، عمير سعيد المهيري، في حين حلّ ثانياً خالد مطر العلي، وثالثا ناصر سعيد النعيمي.

وفي فئة «النوفيس مبتدئين» أحرز اللقب حامد البلوشي، وحلّ ثانيا مبارك المنصوري، وثالثاً أحمد الهاشمي، وعاد لقب فئة الناشئين «كي» إلى أحمد عمير المهيري، وثانياً محمد ناصر البلوشي، وثالثاً حمد ناصر البلوشي.

وقال مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، في تصريحات صحافية: «رسمنا البداية القوية لهذه البطولة، وبالتالي وُضع أساس ثابت لها ينطلق من تنظيمها المستمر، خصوصاً أننا سنقوم بتنظيم ثلاث جولات هذا الموسم، وبالتالي نستطيع أن نؤكد أن البطولة سيكون لها انتشار أكبر وتنظيم وحضور على خارطة الأندية البحرية قي المواسم المقبلة، مع دراسة التجربة بشكل أعمق وأفضل من أجل تنمية الإيجابيات، وإضافة المزيد من عناصر النجاح لها، وما يضمن أن تستمر البطولة للأفضل دوماً».