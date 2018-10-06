الفجيرة يُعادل العين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

فرض فريق الفجيرة التعادل 2-2 على ضيفه العين، وكان قريباً من الفوز لولا إهداره فرصاً كثيرة، في المباراة التي أقيمت يوم أمس، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، ليرفع «الذئاب» رصيدهم إلى خمس نقاط، فيما بقي العين في الصدارة بالتساوي مع الشارقة برصيد 13 نقطة.

حاول الفجيرة التسجيل عن طريق البرازيلي مانديز من تسديدة قوية مرت بجانب القائم، قبل أن يسجل العين هدف المباراة الأول في الدقيقة 15 عن طريق السويدي ماركوس بيرغ، مستفيداً من خطأ دفاعي مشترك بين حارس مرمى الفجيرة وأحد زملائه، بينما أضاع لاعب الفجيرة محمد خلفان فرصة التعديل (25)، بعد أن سدد كرة رأسية إلى الخارج من موقف سهل، ونجح خالد عيسى في صد كرة صاروخية سددها البرازيلي مانديز (29).

وتمكن الفجيرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق الجزائري محمد بن يطو، مستفيداً من تمريرة عرضية لزميله فهد سبيل وخطأ بالتشتيت من إسماعيل أحمد أكملها بن يطو داخل الشباك (39)، بينما سدد السويدي بيرغ مرتين قبل الذهاب للاستراحة بين الشوطين ذهبتا إلى الخارج.

ونجح مدافع الفجيرة فهد سبيل في إحباط هجمة خطرة للعين، عندما أبعد كرة خطرة سددها عامر عبدالرحمن (50)، رد عليه الجزائري محمد بن يطو بتسديدة أخطر اصطدمت بالمدافعين وذهبت للخارج (53)، بينما أمسك حارس الفجيرة صالح ربيع بكرة قوية على محاولتين، سددها محمد عبدالرحمن صاروخية (57)، وواصل الحارس تألقه وصد كرة سددها البرازيلي كايو من ضربة حرة مباشرة (69)، وأخرى لحسين الشحات (71).

وأجرى مدرب العين تبديلاً تكتيكياً (75)، أشرك من خلاله إبراهيم دياكيه ومن أول تسديدة له نجح في تسجيل الهدف الثاني (78)، مستفيداً من ضربة ركنية ومناولة ملعوبة من محمد أحمد.

بعدها شن الفجيرة هجمات عدة، أسفرت إحداها عن تسجيل هدف التعادل عن طريق خالد عبدالله (88)، مستفيداً من ضربة ركنية سددها من وضع صعب برأسه إلى الشباك، واستعان حكم المباراة حمد علي يوسف بتقنية الفيديو (90+4)، ليلغي قراراً سابقاً له بمنح العين ضربة جزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.