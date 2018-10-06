الوصل يترقب قرعة كأس زايد للأندية الأبطال اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يترقب الوصل، اليوم، قرعة دور الـ16 من بطولة «كأس زايد للأندية الأبطال»، التي تُسحب في العاصمة السعودية الرياض، عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات.

وأكمل «الإمبراطور» مشواره في البطولة بعد تغلبه على اتحاد جدة السعودي بقاعدة احتساب الهدف خارج أرضه، بعدما تعادل ذهاباً 1/‏1، وإياباً على ملعبه من دون أهداف.

وكان ممثلا الامارات الآخرين، العين والجزيرة، قد ودعا البطولة من دور الـ32 بعد خسارة الزعيم أمام وفاق سطيف الجزائري 1-2 ذهاباً، وفوزه إياباً بهدف دون رد، في حين خرج «فخر أبوظبي» من البطولة على يد النصر السعودي بخسارته ذهاباً وإياباً 1-2 و1-4.

وغادر وفد نادي الوصل إلى الرياض، أمس، لحضور مراسم القرعة، وضم كلاً من: المدير التنفيذي عضو مجلس الإدارة محمد العامري، وعضو مجلس الإدارة سعيد الكتبي، والمنسق الإعلامي أحمد البلوشي.

ومن المقرر أن يحضر وفد نادي الوصل ورشة العمل التي ستعقد على هامش القرعة لتحديد مواعيد مباريات الذهاب والإياب لدور الـ16، واستعراض المقترحات المقدمة من الأندية المشاركة لتطوير المسابقة، وتلافي السلبيات التي شهدتها المرحلة الأولى من البطولة.

وشهد دور الـ32 عدداً من المفاجآت الكبيرة، منها خروج بطل النسخة الماضية الترجي التونسي على يد الاتحاد السكندري، كما حقق النفط العراقي المفاجأة بعد تخطيه الصفاقسي التونسي.

وأكد مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم مدير البطولة طلال آل الشيخ، أن اللجنة المنظمة لحفل القرعة، وجهت الدعوة لعدد كبير من النجوم والإعلاميين من الدول المشاركة، لحضور مراسم القرعة، مشيراً إلى أن الاتحاد العربي أعد حفلاً ضخماً يليق بحجم واسم البطولة التي أطلق عليها اسم «كأس زايد للأندية الأبطال».

وقال في تصريحات صحافية: «ستكون مراسم القرعة بحجم الحفل الذي أقيم قبل ستة أشهر في أبريل الماضي في مدينة جدة، والذي دشن فيه شعار البطولة، وتم إجراء مراسم دور الـ32 الذي يعتمد على نظام خروج المغلوب ذهاباً وإيابا».

وستجرى مراسم سحب القرعة على 16 فريقاً هي المتأهلة من الدور الماضي وستلعب مبارياتها في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر القادمين على أن تجرى مراسم سحب قرعة دور الثمانية فور نهاية هذا الدور في حفل ضخم آخر.

وحصلت مصر على نصيب الأسد، بعد وصول كل فرقها لدور الـ16، إذ أكملت مشوار المنافسة بقوة وهي: الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وجاءت السعودية والجزائر في المركز الثاني بنصيب ثلاثة فرق لكل منها، حيث وصل من السعودية الهلال والنصر والأهلي.

ومن الجزائر تأهل كل من وفاق سطيف، اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، وتأهل من المغرب فريقا الوداد والرجاء، وفريق واحد من السودان (المريخ)، ومن الإمارات الوصل، والعراق النفط العراقي، وتونس النجم الساحلي.

يذكر أن البطولة تحظى باهتمام عربي على مستوى رفيع، وتمت جدولتها لتقام على مدار 11 شهراً منذ في مايو الماضي، وسيلعب النهائي في أبريل من العام المقبل، ورصدت لها جوائز ماليه ضخمة، إذ سيحصل الفائز باللقب على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

6

ملايين دولار سيحصل عليها البطل، و2.5 مليون للوصيف.