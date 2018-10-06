القوارب الشراعية 43 قدماً تُبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد شواطئ دبي، اليوم، تظاهرة بحرية تراثية رياضية كبيرة، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية) من بطولة دبي 2018، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية للموسم الرياضي 2018-2019. ويحظى سباق اليوم بأهمية كبيرة لكل النواخذة والبحارة المشاركين، لأنه يمثل مفترق الطرق للمنافسة على «ناموس» الموسم البحري، قبل الوصول إلى محطة الختام في 20 الجاري. وكان سباق الجولة الأولى شهد مشاركة ما يزيد على 80 قارباً، ما يدل على الاهتمام المتزايد من قبل الملاك والنواخذة، والاهتمام الكبير الذي تلقاه منافسات السفن والقوارب المحلية من مختلف قطاعات المجتمع، ويعطي مؤشراً قوياً إلى استمرار نجاح كل الفعاليات في الموسم الرياضي. وأكملت اللجنة المنظمة كل الترتيبات لإنجاح الحدث. ومن المنتظر، حسب البرنامج الزمني، أن ينطلق السباق عند الساعة الواحدة ظهراً من خط البداية في عمق مياه الخليج العربي، باتجاه عوامات خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، وتحديداً فندق برج العرب لمسافة بين 12 و14 ميلاً، حسب سرعات الرياح، والتي ستكون مبشرة ومناسبة لأجواء المنافسة، حسب الرصد الخاص من قبل اللجنة المنظمة، التي تراقب دائماً حالة البحر وتقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية.