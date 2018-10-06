النجمة يتوج بطلاً لكأس زايد لكرة اليد

المصدر: جوني جبور ــ دبي

احتفظ فريق النجمة البحريني بلقب السوبر «الإماراتي البحريني» لكرة اليد، عقب تكرار البحرينيين، أمس، لسيناريو العام الماضي، والفوز على الشارقة بواقع «27-19»، وذلك في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الوصل على لقب النسخة الثانية التي حملت اسم «كأس زايد».

وعقب انتهاء المباراة، توجه رئيس الهيئة العامة للرياضة، اللواء محمد خلفان الرميثي، يصحبه كل من الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة خالد المدفع، ورئيسا اتحادي كرة اليد في الإمارات والبحرين محمد عبدالكريم جلفار وعلي عيسى إسحاقي، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سالم عبيد الشامسي، وعدد من أعضاء الاتحاد في كلا البلدين، لتقليد الشارقة الميداليات الفضية، والنجمة الميداليات الذهبية والكأس.

وفي تفاصيل المباراة التي أدارها الطاقم العماني عمر الشحي وخميس الوهيبي، جاءت البداية متقاربة حتى الدقيقة التاسعة، التي سجلت ظهور التعادل للمرة الثالثة بين الفريقين بواقع «3-3»، قبل أن ينشط النجمة وينجح لاعبوه في الابتعاد بالفارق الذي بلغ ثلاثة أهداف في الدقيقة 12، ما استدعى مدرب الشارقة الجزائري محمد بوشكريو إلى أخذ وقت مستقطع لتدارك الأخطاء الدفاعية، لينجح الملك في تقليص الفارق عند الدقيقة 17 إلى هدف واحد «7-6»، إلا أن صحوة الملك لم تدم طويلاً، بعد أن استعاد النجمة زمام المبادرة، وعاد تدريجياً بالفارق الذي بلغ أربعة أهداف لمصلحة البحرينيين مع نهاية الشوط الأول، وبنتيجة «12-9».

وفي الشوط الثاني، حاول الشارقة تقليص الفارق، إلا أن لاعبي الملك اصطدموا بصلابة الدفاع البحريني، لينجح النجمة في الحفاظ على فارق الأهداف الثلاثة حتى منتصف الشوط الثاني، قبل أن يعاود البحرينيون مجدداً استغلال أخطاء الشارقة الهجومية، ومنها إهدار أربع ركلات جزاء، ما أتاح للنجمة القدرة على توسيع الفارق بصورة تدريجية، بدءاً من الدقيقة 24 مع عمر هذا الشوط، الذي سجل خمسة أهداف، وأعقبه ببلوغ الفارق ثمانية أهداف، وبنتيجة «27-19» مع صافرة نهاية المباراة، التي أعلنت فوز النجمة واحتفاظه باللقب للعام الثاني على التوالي.

الجدير ذكره، أن كأس السوبر الإماراتي البحريني، التي انطلقت العام الماضي، وتعد بمثابة البطولة التي تجمع بين طرفيها بطلي السوبر في كلا البلدين، وكان النجمة فاز في 2017 بنتيجة «23-18» على الشارقة، حيث أقيمت البطولة في صالة اتحاد كرة اليد البحريني في المنامة.

النجمة البحريني فاز على الشارقة بنتيجة «27-19».