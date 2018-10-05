بني ياس يتذوّق الهزيمة الأولى على يد عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

خسر بني ياس للمرة الأولى هذا الموسم، أمام عجمان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما، أمس، على ملعب الأخير، في افتتاح المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي.

وتقدم حسن زهران، الذي سبق له أن دافع عن ألوان بني ياس من قبل، لعجمان أولاً (14)، ثم أدرك بني ياس التعادل، عبر مدافعه أيضاً حسن المحرمي (63)، قبل أن يُعيد النيجيري ستانلي التقدم مرة أخرى للبرتقالي (71).

وفشل السماوي في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في كل المواجهات التي جمعته مع عجمان بملعبه منذ موسم 2009/‏‏2010، وهو أيضاً الفوز الأول الذي يُحققه أصحاب الأرض على استاد راشد بن سعيد هذا الموسم، سواء في الدوري أو الكأس.

وجاءت الأفضلية في الشوط الأول لمصلحة عجمان، الذي تسيّد لاعبوه مجريات اللعب، حيث تمكن حسن زهران من متابعة جيدة أمام المرمى في وضع فريقه في المقدمة.

وكان بوسع البرتقالي أن يزيد الفارق في أكثر مناسبة، وتحديداً عبر السنغالي ثيام، والنيجيري، ستانلي، اللذين أضاعا أكثر من فرصة لتعزيز تقدم فريقهما في هذا الشوط.

وانتفض بني ياس في الحصة الثانية من اللقاء، وضغط بشكل مكثف على مرمى الحارس، علي الحوسني، مستغلاً تراجع فريق عجمان إلى نصف ملعبه للحفاظ على الهدف، إلى أن تمكن المدافع، حسن المحرمي، من استغلال هفوة في دفاع البرتقالي، وسجل منها هدف التعادل.

لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا للنتيجة، ونجح وليد اليماحي، بمجهود فردي مميز، في أن يوزع كرة عرضية إلى ستانلي، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداعها داخل الشباك، مهدياً فريقه ثلاث نقاط غالية.